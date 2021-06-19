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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يضع التشيك ضمن قائمته للدول منخفضة الخطورة في الإصابة بـ"كورونا"

كورونا
كورونا

 وضع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، جمهورية التشيك على قائمته الخضراء، أو قائمة الدول ذات "الخطورة المنخفضة" من حيث الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يسهل السفر من وإلى دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته باللغة الانجليزية اليوم السبت - أن جمهورية التشيك اتجهت أيضا إلى تخفيف قيود السفر، حيث أضافت كل من الولايات المتحدة وتايوان وألبانيا وهونج كونج ولبنان ومقدونيا الشمالية إلى قائمتها للدول الآمنة من عدوى فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
ومن بين الدول غير الأوروبية التي ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الآمنة من حيث مستوى عدوى "كورونا": استراليا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.
 

كورونا منخفضة الخطورة الاتحاد الأوروبي التشيك

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