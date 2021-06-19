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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

صدى البلد

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادبة بنسبة نجاح بلغت 81.85%ومن المقرر إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية .

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % حيث تقدم لآداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 % حيث تقدم لآداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب

محافظ الشرقية: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 118118 ألف طالب وطالبة مقسمين إلى 115 ألفا و77 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و66 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

 الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اتصالاً تليفونياً مع الثلاثة طلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021 لتهنئتهم بالنجاح، معرباً عن اعتزازه بما بذلوه من جهد من أجل الحصول على هذه المراكز المتقدمة، كما قدم التهنئة إلى الأوائل على مستوى المحافظة والذى جاء ترتيبهم على النحو التالى :

الطالبة سما صبرى محمد زين العابدين بمدرسة فاقوس الإعدادية بنات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

الطالب محمد أسامة سيد أحمد عبده بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة مى إبراهيم عبد الرحيم الصادق بمدرسة الفاروق الخاصة التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة مريم هانى مصطفى جوده بمدرسة كرديدة للتعليم الاساسى التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة روان وليد مغاورى بمدرسة أحمد جوده سعد الإعدادية بنات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة رؤى عبد المنعم صبحى عطية بمدرسة طهرة حميد الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة ألاء محمود شعبان بمدرسة الشهيد إبراهيم أحمد المرسى بشبرا صورة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة سلمى السيد أحمد أحمد بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الشيخ ( دويدة للتعليم الأساسى ) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة سلمى عاطف محمد أحمد جاد بمدرسة كفر محمد حسين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة منه رضا عبد الغفار محمد بمدرسة يحيى نصر محمد عطية الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة حنان أسامة محمد العدروس بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية الخاصة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالب أحمد صلاح السيد حسن بمدرسة سنتريس للتعليم الاساسى التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

 

 

 

 

النتيجة
النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية درجة الشهادة نتيجة البوابة الالكترونية التعليم الشرقية

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