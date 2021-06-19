عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة الإيرانية.. إسرائيل تحذر من سياسة طهران

ابراهيم رئيسي
ابراهيم رئيسي

قال عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، "رام بن براك": إن اختيار "إبراهيم رئيسي" رئيسًا لإيران هو دليل قاطع لقرار المرشد الأعلى علي خامنئي تشديد السياسة الإيرانية الخارجية، لا سيما تلك الخاصة بالملف النووي وتصدير الإرهاب. 

وأكد "بن براك"، أن هذا الأمر يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للدول الغربية وأكبر بكثير بالنسبة لإسرائيل.

وفي فيينا أعربت مصادر دبلوماسية على صلة بالمفاوضات النووية عن خشيتها من تعقيد المحادثات بعد فوز رئيسي في الانتخابات الإيرانية، كونه على لائحة العقوبات الأميركية لدوره في الإعدامات الجماعية للمعارضين في الثمانينيات.
 

فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وفق النتائج الأولية

بعد فوزه بالرئاسة الإيرانية رسمياً.. 10 معلومات لا تعرفها عن إبراهيم رئيسي


وعلمت قناة "العربية" من مصادر، أن الوفد الإيراني لم يطلب حتى الآن رفع اسم رئيسي من لائحة العقوبات خلال المفاوضات. هذا ورجحت مصادر تعليق الجولة السادسة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا لمدة أسبوع.

ويشار الى أن رئيسي هو ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد. 

وكان رئيسي قد ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصوله على 38% من مجمل أصوات الناخبين.

إبراهيم رئيسي ايران انتخابات الرئاسة الإيرانية طهران إسرائيل

موضوعات متعلقة

فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وفق النتائج الأولية

بعد فوزه بالرئاسة الإيرانية رسمياً.. 10 معلومات لا تعرفها عن إبراهيم رئيسي

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية في العاشر من رمضان

وزير الأوقاف: الأقصى والقدس في عقل وقلب ووجدان كل مسلم وعربي

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

دوري أبطال أفريقيا.. 4 غيابات مؤثرة عن موقعة الأهلي والترجي

واتساب يستعد لإجراء تغيير مهم يتعلق بالنسخ الاحتياطي لأندرويد

وزير التموين يكشف تفاصيل عمل البورصة السلعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

انتصار جديد للمرأة.. حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

تعليق محبط من خالد الغندور على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع رئيس إيران الجديد

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز

3 هزائم نكراء لـ أبي أحمد.. شعب إثيوبيا يعلن العصيان.. ضربات دولية ضد أديس أبابا.. وفضيحة أوروبية مدوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ