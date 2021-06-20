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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 75 مليون جنيه حجم أرصدة الإقراض للهيئات الأجنبية العاملة في مصر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

انخفضت ارصدة الاقراض الموجهة للهيئات الأجنبية العاملة بمصر بنهاية الربع الأول من العام المالي بالعملة الأجنبية إلي 75 مليون جنيه مقابل 70 مليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 66 مليون جنيه في يناير الماضي.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة الاقراض الموجهة لعملاء البنوك بالعملة الأجنمبية من غير الحكومة إلي 244.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 247.54 مليار جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ 246.84 مليار جنيه في يناير من نفس العام. 

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وذكر التقرير أن حجم أرصدة الاقراض الموجهة للقطاعات غير الموزعة بلغ 12.61 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 12.8 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 12.91 مليار جنيه في يناير 2021.


وبلغ حجم الاقراض الموجه للقطاع الخارجي نحو 4.301 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 4.4 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 4.364 مليار جنيه في يناير 2021.


ووصلت أرصدة الاقراض بالعملة الاجنبية للقطاع الزراعي لـ 2.7 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 2.8 مليار جنيه في فبراير من نفس العام مقابل 2.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.


وسجلت ارصدة الاقراض الموجهة لقطاع الصناعة نحو 114.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 116.35 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 116.2 مليار جنيه في يناير 2021.

 

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