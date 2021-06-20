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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريهان: أحمد المرسي السبب في قوتي أمام الكاميرا

شريهان
شريهان

 كشفت النجمة شريهان عن كواليس جديدة من تصوير إعلان يحمل اسم مع بعض أقوى، الذي طرحته خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.

نشرت الفنانة الاستعراضية شريهان عدة صور عَبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مستعيدة من خلالها ذكريات التصوير مع المصور أحمد المرسي، ومعلقة بتوجيه الشكر له، والثناء على قدراته الفنية والإنسانية. 

 وكتبت شريهان : "ربما يعرف الكثيرون هذا الرجل الأصيل والموهوب والمحترف، ومع ذلك يجب أن أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا اليوم أمامكم جميعًا، هذا الرجل هو مثال للنقاء، والكرم، والأمانة، وأعظم صديق، وأب، والأهم من ذلك إنه فنان، ومحارب مخلص في عمله من أجل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والكمال".  تابعت: "إنه إيماني بحقيقة أن ما كان في يوم من الأيام، لا يزال يحتل مكانته؛ إنه أحمد المرسي وهذا يكفي. لك كل إحترامي وتقديري وثقتي". 

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 تضيف موجهة الحديث لجمهورها: "أحتاج لإعطاء لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان،  وسط تعرّيفكم جميعًا بالتدريج، على أكثر الأشخاص دعمًا في حياتي الشخصية والمهنية. هذا الرجل الذي منحني القوة بطرق قد لا يدركها. لكنه الرجل الذي أكن له فخر لا ينتهي، وسأظل أكبر داعمة له في كل خطوة في رحلته."  

تختتم شريهان كاتبة: "أنتَ رجل عظيم و مثال مشرف للإنسان المصري المبدع و الفنان".  ومن جانبه علق مدير التصوير  أحمد المرسي على المنشور ذاته، معربًا عن سعادته وتأثره بكلماتها، وموجهًا الشكر لها، واصفًا: "تأثرت بهذه الكلمات الجميلة، لم أجد الكلمات المناسبة للرد عليها! أشكرك على كونك الفنانة الجميلة التي أنتِ عليها، وعلى تعليمك لي وللجميع ما هو الفن الحقيقي". 

شريهان أحمد المرسي مع بعض أقوى إعلان شريهان عودة شريهان

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