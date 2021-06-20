شريهان: أحمد المرسي السبب في قوتي أمام الكاميرا

شريهان: أحمد المرسي السبب في قوتي أمام الكاميرا
كشفت النجمة شريهان عن كواليس جديدة من تصوير إعلان يحمل اسم مع بعض أقوى، الذي طرحته خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.
نشرت الفنانة الاستعراضية شريهان عدة صور عَبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مستعيدة من خلالها ذكريات التصوير مع المصور أحمد المرسي، ومعلقة بتوجيه الشكر له، والثناء على قدراته الفنية والإنسانية.
وكتبت شريهان : "ربما يعرف الكثيرون هذا الرجل الأصيل والموهوب والمحترف، ومع ذلك يجب أن أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا اليوم أمامكم جميعًا، هذا الرجل هو مثال للنقاء، والكرم، والأمانة، وأعظم صديق، وأب، والأهم من ذلك إنه فنان، ومحارب مخلص في عمله من أجل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والكمال". تابعت: "إنه إيماني بحقيقة أن ما كان في يوم من الأيام، لا يزال يحتل مكانته؛ إنه أحمد المرسي وهذا يكفي. لك كل إحترامي وتقديري وثقتي".
تضيف موجهة الحديث لجمهورها: "أحتاج لإعطاء لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان، وسط تعرّيفكم جميعًا بالتدريج، على أكثر الأشخاص دعمًا في حياتي الشخصية والمهنية. هذا الرجل الذي منحني القوة بطرق قد لا يدركها. لكنه الرجل الذي أكن له فخر لا ينتهي، وسأظل أكبر داعمة له في كل خطوة في رحلته."
تختتم شريهان كاتبة: "أنتَ رجل عظيم و مثال مشرف للإنسان المصري المبدع و الفنان". ومن جانبه علق مدير التصوير أحمد المرسي على المنشور ذاته، معربًا عن سعادته وتأثره بكلماتها، وموجهًا الشكر لها، واصفًا: "تأثرت بهذه الكلمات الجميلة، لم أجد الكلمات المناسبة للرد عليها! أشكرك على كونك الفنانة الجميلة التي أنتِ عليها، وعلى تعليمك لي وللجميع ما هو الفن الحقيقي".