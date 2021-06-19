وزير التعليم العالي : خضنا تحدي إجراء الامتحانات الجامعية ونجحنا .. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه يتم العمل على تطوير وضع التعليم العالي في مصر.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "قمنا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في 2014 وتم إدخال نظام الساعات المعتمدة"، لافتا: "كل الجامعات الخاصة تعمل تقريبا بنظام الساعات المعتمدة".



وأوضح: "الجامعات الخاصة جعلوا كل كلية تحدد عدد الساعات المطلوبة للتخرج، مردفا: "لو مثلا 162 ساعة في كلية الهندسة مستحيل حد يخلصهم قبل 4 سنوات"، لافتا إلى أنه تم امتحان 3 ملايين طالب جامعي، وتم الاقتراب من انتهاء الامتحانات، معقبا: "صممنا نخوض هذا التحدث وننجح به".



وأشار: "تواصلنا مع النقابات لدراسة نظام الساعات المعتمدة"، مستطردا: "العاصمة الإدارية الجديدة بها عدد من الجامعات الدولية، والتي بدورها تجذب كثير من الطلاب الوافدين، وتزيد من التنافس مع الجامعات الحكومية والأهلية".

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.



وأعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

وناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.



ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.



وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.