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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصابة بـ100 وش.. صور جديدة من فرح حسن أبو الروس

من فرح حسن ابو الروس
من فرح حسن ابو الروس

نشر الفنان محمد عبد العظيم صورا له بصحبة فريق عمل مسلسل بـ١٠٠ وش، في فرح الفنان حسن أبو الروس عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب محمد عبد العظيم: "فرح حسن أبو الروس الزعيمة كاملة أبو ذكرى وبعض أفراد عصابة بـ١٠٠وش".

وكان حسن أبو الروس، فاجأ الجمهور بزواجه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، حيث تداول رواد السوشيال ميديا عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف الذي اقيم بشكل مختلف في إحدى الحدائق الشهيرة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

صور جديدة من حفل زفاف حسن أبو الروس .. شاهد

مفاجأة.. زواج حسن أبو الروس ومصممة الجرافيك العالمية غادة والي|شاهد

وارتدى حسن أبو الروس، بدلة غير معتادة، على حفلات الزفاف، بينما ارتدت العروس فستانا أبيض أنيقا، والتقط الثنائي عدة صور على الأحصنة داخل الحديقة.

مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

نيللي كريم حسن أبو الروس بـ 100 وش عمرو الدالي رواد السوشيال الفنان حسن أبو الروس كاملة أبو ذكرى حفلات الزفاف

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