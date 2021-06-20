عصابة بـ100 وش.. صور جديدة من فرح حسن أبو الروس

نشر الفنان محمد عبد العظيم صورا له بصحبة فريق عمل مسلسل بـ١٠٠ وش، في فرح الفنان حسن أبو الروس عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب محمد عبد العظيم: "فرح حسن أبو الروس الزعيمة كاملة أبو ذكرى وبعض أفراد عصابة بـ١٠٠وش".

وكان حسن أبو الروس، فاجأ الجمهور بزواجه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، حيث تداول رواد السوشيال ميديا عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف الذي اقيم بشكل مختلف في إحدى الحدائق الشهيرة وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وارتدى حسن أبو الروس، بدلة غير معتادة، على حفلات الزفاف، بينما ارتدت العروس فستانا أبيض أنيقا، والتقط الثنائي عدة صور على الأحصنة داخل الحديقة.

مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.