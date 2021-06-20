أمير كرارة يروج للجزء الثاني من فيلم"كازابلانكا"

روج النجم أمير كرارة للجزء الثاني من فيلم كازابلانكا، وذلك بنشر مقطع من الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب من خلال المشهد معلقا:"تفتكروا مين ابطال الجزء التاني".



يذكر أن فيلم كازابلانكا من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".

وتدور أحداث الجزء الاول من فيلم كازابلانكا في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

وشارك في فيلم كازابلانكا النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.