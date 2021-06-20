عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد عرض ليه لا 2

صدى البلد

حقق مسلسل ليه لا الجزء الثاني، نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر تريند جوجل، ويتم طرح 3 حلقات من العمل على منصة شاهد أسبوعيًا أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

مسلسل ليه لأ 2 يشارك في بطولته، بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

الجمهور يشيد بأداء منة شلبي في الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ

يونس يواجه صعوبات بعد تبنى منة شلبى له فى ليه لا 2


وتجسد منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

طرحت  الشركة المنتجة  لمسلسل ليه لأ 2  الذى تقوم ببطولته منة شلبى الحلقة السادسة من العمل  على منصة شاهد Vip.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة، حيث يواجه يونس العديد من الصعوبات بعد أن قامت ندى “منة شلبى” بتبنيه، ومنها اختلاف المستوى التعليمى ، ورفض أسرة الأخيرة له .

أما ندى وصلاح “أحمد حاتم ” فقد خرجا سوياً برفقة الأطفال، حيث بدأ يحدث تقارب بينهما.

وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول شخصية ندى التى تسعى الى تبنى طفل فى ظل رفض المجتمع لتلك الفكرة ، خاصة وأنها لم يسبق لها الزواج.


أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة، حيث نجحت ندى - منة شلبى في تبنى الطفل يونس، إلا أنها واجهت غضبا من شقيقها “مراد مكرم” فور دخولها الشقة برفقة الطفل.


أما صلاح “ أحمد حاتم ” فلا يزال يحاول التقرب من ندى، حيث نجح فى مساعدتها لإلحاق يونس بمدرسة جديدة، إلا أنه لا يعلم حتى الآن بأنه ليس ابنها.


أما راجى “ تامر نبيل ” أصر على أن يذهب برفقة زوجته سالي “ دنيا ماهر ” إلى طبيبة نفسية لمساعدتها فى التخلص من آثار حادث فقدان ابنهما الوحيد.

مسلسل لية لا 1 :

وكان قد تم عرض الجزء الاول من مسلسل “ لية لا ” خلال العام الماضى ، ودارت أحداثه حول  عليا  التى تقرر الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو الاستقلال بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، فتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.


العمل قام ببطولته الفنانة أمينة خليل وهالة صدقى وعر السعيد ومحمد الشرنوبى وهانى عادل وشيري رضا .

 

مواقع التواصل الاجتماعي محمد الشرنوبي مسلسل ليه لا تواصل الاجتماعي الطفل يونس الشركة المنتجة ليه لأ 2 مسلسل لية لا 2

موضوعات متعلقة

عصابة بـ100 وش.. صور جديدة من فرح حسن أبو الروس

أعضاء "شارموفرز" يشعلون مسرح الساقية بعد غياب طويل

ناي البرغوثي تتألق على مسرح "دي دوليين" في هولندا

الكينج محمد منير يستعد لحفلات الصيف وطرح أغاني جديدة

فيلم الشنطة يحصد 400 ألف جنية في اليوم الثالث لعرضه

ألم لا يشعر به إلا من عاش فيه.. مروة ناجي تحيي ذكرى رحيل أمها

صبري فواز من مهرجان الإسماعيلية: مستعد للمشاركة في الأفلام القصيرة شريطة أن تستفزني.. فايزة هنداوي: فنان مثقف وتألق للغاية

صبري فواز : لا توجد سينما نظيفة إلا في خيال أشخاص لديهم مشاكل

ترشيحاتنا

شاهد .. أول تعليق لـ محمد شريف بعد الفوز على الترجي

انشر واقرأ المعوذتين .. نصيحة علي جمعة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

بورشه كايين تستعرض قوتها على حلبة نوربورجرينج الاختبارية .. فيديو

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز علي الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ودوني في سكة تانية .. هاني شاكر يكشف كواليس لوك البايب والبورنيطة

ما حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه؟.. دار الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

ما حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه؟.. دار الإفتاء تجيب

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ