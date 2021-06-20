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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

دفاعا عن ياسمين عبد العزيز

تلك هي المصيبة.. فجر السعيد توجه رسالة نارية لـ ريهام حجاج

صدى البلد

نشرت الكاتبة فجر السعيد صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، لترد برسالة نارية علي تصرحات ريهام حجاج، والتي أطلقتها مؤخرا من خلال برنامج "سهرة خاصة" للإعلامية بوسي شلبي.

وكتبت فجر السعيد معلقة من خلال صورة ياسمين عبد العزيز: "معلش.. لما يضربنا الهواء ويحصلنا دوار في الرأس أو تلف في خلايا المخ ممكن الهفة تخلينا نقارن بين النجمة ياسمين عبدالعزيز والممثلة ريهام حجاج.. فتلك هي المصيبة وياااااااااللهول بصوت يوسف وهبي !!! اين الثرا من الثريا…؟!!!ياسمين عبدالعزيز ممثله من طراز نادري ولديها قبول عالي أما الأخت الثانيه فممكن تكون زوجه وأم وإذا حبت تنوع #تعرض_أزياء وشووووكررررن ".

وفي نفس السياق نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة مدون عليها عبارات تضمن رسائل غير مباشرة للفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي، عقب اذاعة حلقة برنامج سهرة خاصة والتي حلت ريهام حجاج ضيفة فيها على قناة النهار .

وتداولت شقيقة محمد حلاوة، منشورات الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي تضمن رسائل غير مباشرة لريهام حجاج على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت إلي لمياء حلاوة شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة والتي بدورها عبرت عن استيائها عما بدر من ياسمين عبد العزيز لوصفها ريهام حجاج وبوسي شلبي بوصف غير لائق من خلال رسائلها الغير مباشرة لها على الفيسبوك.

ونشر رجل الأعمال محمد حلاوة زوج ريهام حجاج وطليق ياسمين عبد العزيز فيديو لشقيقته لمياء حلاوة والتي وجهت فيها رسائل مباشرة للفنانة ياسمين عبد العزيز والتي طالبتها فيه بالابتعاد عنهم والتوقف عن نشر مثل هذه الرسائل الغير لائقة عبر الفيسبوك، موضحة أنهم سعداء بحياتهم الجديدة والتي خرجت منها ياسمين عبد العزيز وطالبتها بضرورة التوقف عن ذلك حتى لا تفسد حياتها الجديدة هي الأخرى.

فجر السعيد ياسمين عبد العزيز ريهام حجاج محمد حلاوة بوسي شلبي

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