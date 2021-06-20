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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كشف تاريخ ميلاده الحقيقي

أحمد بدير: بدأت أصدق أن عيد ميلادي النهاردة

الفنان أحمد بدير
الفنان أحمد بدير

قال الفنان أحمد بدير، إن هناك العديد من الأعمال الأقرب إلى قلبه فى المسرح والسينما والتليفزيون، لافتا إلى مشاركته في عمل سينمائى يعرض قريبا وهو فيلم "تحت تهديد السلاح"، تأليف أيمن بهجت وإخراج محمد حماقى.

وأضاف أحمد بدير، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن فيلم “تحت تهديد السلاح”، يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم “وأعتقد أنه سيحقق نجاح كبير”.


وأشار أحمد بدير، إلى أنه سعيد جداً بالدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعلية للأفلام القصيرة والتسجيلية، والتي تم تكريمه خلالها، قائلا: إنه فخور بالنجوم الشباب لأنهم المستقبل".

وتابع أحمد بدير: عندما وقفت أمام يوسف شاهين كنت زي التلميذ اللى مش مذاكر.. أنا بدأت أصدق أن عيد ميلادى النهاردة، مؤكدا أن عيد ميلاده يوم 1 مايو.

وأردف أحمد بدير، أن كل يوم يرضى فيه الله على الإنسان فهو عيد، مشيرا إلى أنه قدم أعمالا مع  النجوم الكبار فى الوسط الفنى صلاح السعدنى وحسين فهمي وحسن حسنى رحمه الله عليه وغيرهم من الأساتذة الكبار.

أحمد بدير المسرح مهرجان الإسماعيلية

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