طبت أنت لي عمرًا.. المصريون يوجهون رسائل لآبائهم في اليوم العالمي للأب
تحتفل البلدان العربية غداً 21 يونيو بيوم الأب العالمي، وبهذه المناسبة دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #يوم الأب العالمي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عددا كبيرا من مستخدمي السوشيال ميديا .
طاب عُمري فيك ياسيد الرجال
وطبت أنتَ لي عُمرًا🖤.
#يوم الاب العالمي
جنه يالله لـ أبي الذي ترك الحياة وأماتنا شوقاً له اللهم اجعل الجنة داره و مستقره.
#يوم الاب العالمي
مُمتنة جداً لأنني ابنتك 🤍.
#يوم الاب العالمي
اللهم ارحم ميتاً مازال في قلبي حياً #يوم الاب العالمي
الايام اللي تمر بدون أب ايام قاسيه جداً ايام موجعه ايام حزينه ومؤلمه.#يوم الاب العالمي