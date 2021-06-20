طبت أنت لي عمرًا.. المصريون يوجهون رسائل لآبائهم في اليوم العالمي للأب

تحتفل البلدان العربية غداً 21 يونيو بيوم الأب العالمي، وبهذه المناسبة دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #يوم الأب العالمي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عددا كبيرا من مستخدمي السوشيال ميديا .

‏طاب عُمري فيك ياسيد الرجال

‏وطبت أنتَ لي عُمرًا🖤.

‏⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩

جنه يالله لـ أبي الذي ترك الحياة وأماتنا شوقاً له اللهم اجعل الجنة داره و مستقره.

‏ ⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩



مُمتنة جداً لأنني ابنتك 🤍.

⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩

اللهم ارحم ميتاً مازال في قلبي حياً ⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩



‏الايام اللي تمر بدون أب ايام قاسيه جداً ايام موجعه ايام حزينه ومؤلمه.⁧‫#يوم الاب العالمي