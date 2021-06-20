عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وصول مودة الأدهم لمحكمة الجنايات وتغيب حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر

موده الأدهم وحنين
موده الأدهم وحنين حسام

وصلت منذ قليل مودة الأدهم  فتاة التيك توك وآخرون إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بتهمة الاتجار بالبشر، فيما تغيبت حنين حسام.

 

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في اتهام مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين بالاتجار في البشر.

 

وأكد مصدر أمني بمحكمة التجمع الخامس أنه تم احتجاز فتاة التيك التيك مودة الأدهم داخل حجز المحكمة الجانبي، لحين عرضها على المستشار محمد الجندي رئيس الدائرة التي سوف تصدر حكمها في القضية.



وكانت  مودة الأدهم  دافعت عن نفسها أمام المحكمة في الجلسة الماضية، قائلة: “أنا بقالى سنة محبوسة، اترفدت من جامعتى وخسرت كل حاجة فى حياتى، كل ده عشان بعمل فيديوهات”.

 

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.


ووجهت التحقيقات إلى مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، تهمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

مودة الأدهم فتاة التيك توك محكمة جنايات القاهرة ا التجمع الخامس ت حنين حسام مودة الأدهم وحنين حسام حجز المحكمة

موضوعات متعلقة

فضل قراءة القرآن في رمضان .. 14 مكافأة لمن يتلوه

أبويا كان صارم وأمي حنينة.. مهاب مميش يروي تفاصيل من نشأته

"موافي" يكشف عن الفرق بين السنة والعام .. ويحذر من العزائم في رمضان..فيديو

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

ليبيا تدعو إيطاليا إلى فتح الأجواء الجوية بين البلدين

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

بنسبة نجاح ٧٠.٩%.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية

نجوم الكرة المصرية ينعون وفاة أنوس نجم الإسماعيلي

بطاقة 6 ملايين متر.. محطة لمعالجة الصرف الزراعي في العلمين لتغذية "الدلتا الجديدة"

وزير التعليم: كردون أمني لمنع تجمعات الأهالي حول لجان امتحانات الثانوية العامة

جندية سابقة.. العثور على الفتاة الأمريكية المختفية في روسيا جثة هامدة

تعرف على أسطول سيارات تويوتا في الإمارات.. يبدأ من 60 ألف درهم| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. اشحن أول الشهر بالأسعار الجديدة

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

كاستلا كلمة السر.. إحالة طالبة و5 آخرين للجنايات لاتهامهم بخطف وهتك عرض طفلة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بفستان مبهج.. ديانا هشام بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

بإطلالة لافتة.. إنجي وجدان تستعرض جمالها على إنستجرام

بفستان لافت .. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها

فيديو

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

المزيد

ساحة رأي

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ