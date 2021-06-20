وصول مودة الأدهم لمحكمة الجنايات وتغيب حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر

وصلت منذ قليل مودة الأدهم فتاة التيك توك وآخرون إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بتهمة الاتجار بالبشر، فيما تغيبت حنين حسام.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في اتهام مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين بالاتجار في البشر.

وأكد مصدر أمني بمحكمة التجمع الخامس أنه تم احتجاز فتاة التيك التيك مودة الأدهم داخل حجز المحكمة الجانبي، لحين عرضها على المستشار محمد الجندي رئيس الدائرة التي سوف تصدر حكمها في القضية.





وكانت مودة الأدهم دافعت عن نفسها أمام المحكمة في الجلسة الماضية، قائلة: “أنا بقالى سنة محبوسة، اترفدت من جامعتى وخسرت كل حاجة فى حياتى، كل ده عشان بعمل فيديوهات”.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.



ووجهت التحقيقات إلى مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، تهمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.