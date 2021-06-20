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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جو بايدن يبكي على وفاة كلبه في البيت الأبيض

صدى البلد

بقلوب مثقلة بالحزن على فراق أفضل كلب وأقربهم إلى قلب الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، نعت العائلة الأمريكية التي تسكن البيت الأبيض كلبهم البطل الذي توفي في هدوء بعد أشهر من المرض.


وتوفي الكلب  المفضل لـ الرئيس الأمريكي من نوع "جيرمان شيبرد" والبالغ من العمر 13 عامًا بشكل مفاجئ في البيت الأبيض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

 

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وأكدت زوجة الرئيس الأمريكي "جيل بايدن" خبر الوفاة أمس، السبت، وغردت عبر منصتها على تويتر ناعية الكلب" إلى كلبنا الطيب، البطل أرقد في سلام.. سنفتقدك دائمًا".

 

كما أصدر آل بايدن بيانًا وصورة أثناء تكريمهم لأحد كلبيهما، وقالوا فيه: "قلوبنا ثقيلة لأننا نعلمكم جميعًا أن كلبنا الألماني المحبوب، البطل، توفي بسلام في البيت الأبيض".

 

وأضاف البيان: "لقد كان رفيقنا الدائم العزيز خلال السنوات الـ 13 الماضية وكان محبوبًا من قبل عائلة بايدن بأكملها، حتى مع تضاؤل ​​قوة الكلب والذي كان يسمى تشامب، في الأشهر الأخيرة من حياته".

 

ويصف البيان اللحظات الأخيرة للكلب: "عندما وصلنا إلى غرفة، كان يسحب نفسه على الفور، ويهز ذيله دائمًا، ويحتاج منا خدش الأذن أو فرك البطن".

 

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فيما تحدث البيان عن عادات الكلب: "لم يكن يحب شيئًا أكثر من الاستلقاء عند أقدامنا أمام النار في نهاية اليوم، والانضمام إلينا كحضور مريح في الاجتماعات، أو التشمس في حديقة البيت الأبيض".

 

وأضاف: "في أيام شبابه، كان أسعد مطاردًا لكرات الجولف في الحديقة الأمامية للمرصد البحري أو يتسابق للقبض على أحفادنا وهم يركضون حول فناء منزلنا الخلفي في ديلاوير".

 

واختتم البيان: "في أكثر لحظاتنا بهجة وفي أكثر أيامنا حزنا، كان معنا هناك، حساسًا تجاه كل مشاعرنا وعاطفتنا غير المعلنة. نحن نحب ولدنا الجميل الطيب وسنفتقده دائمًا".

 

وقد اشترى بايدن الكلب الألماني "ججيرمان شيبارد" بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2008، عندما أصبح باراك أوباما رئيسًا وأصبح بايدن نائبًا للرئيس.


وقد انضم تشامب والكلب الآخر للزوجين  ميجور إلى عائلة بايدن عندما انتقلوا إلى البيت الأبيض في يناير، كما كان الرائد البالغ من العمر ثلاث سنوات، وهو أيضًا جيرمان شيبرد" ألماني، أول كلب إنقاذ يعيش في البيت الأبيض.

 

وقام ميجور بضرب الموظفين في أراضي البيت الأبيض منذ وصوله إلى واشنطن.

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