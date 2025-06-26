حركة فتح: إسرائيل ترى نفسها منتصرة وخطة فلسطينية مصرية لإعادة إعمار غزة

أكد الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أنهم يعملون على وقف الحرب لكن توحش الاحتلال قائم والبرنامج الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة ما زال قائما وواضح، موضحا أن إسرائيل ترى نفسها منتصرة وأن حليفها في واشطن معها على طول الخط.

وأوضح جمال نزال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن ما يدور في الهواء الآن أن إسرائيل ترى نفسها منتصرة في حروبها وحليفها يدعمها، مشددا على أن مصلحة نتنياهو هي بوصلة مسنودة بالثقل الأمريكي الكامل.

وتابع: "هناك خطة فلسطينية مصرية لإعادة إعمار غزة وعليها موافقة وإجماع عربي وهناك مؤتمر تشرف عليه السعودية وفرنسا للاعتراف بدولة فلسطين وتطوير مؤسساتها"، لافتا إلى أن بعض الدول الأوروبية تراجعت عن الضغط على إسرائيل ووضعوا أنفسهم في ركابها ونجح نتنياهو في تسويق سياسية أن إسرائيل لحماية الغرب ضد إيران.

وتابع قائلا : "جمهور إسرائيل الآن يقتنع اليوم أن الأزمة الفلسطينية هي جوهر المشاكل التي تعيشها فيها إسرائيل الآن".