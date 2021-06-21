الفيديو الأول لمحطات تموين الغاز الطبيعى بطريق الإسكندرية الصحراوي

افتتحت وزارة البترول أمس الاحد، محطة جديدة لتموين السيارات بـ الغاز الطبيعى (كارجاس - شيل اوت) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، كما تفقد الملا المحطة الجديدة (غازتك -شيل اوت) ، والجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تأتي المحطتان الجديدتان لخدمة مرتادي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي علي جانبيه من مستخدمي الغاز الطبيعى بالسيارات، علاوة على كونهما نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل في إقامة محطات للتموين بـ الغاز الطبيعى الأمر الذي يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود.

وحصل “صدى البلد” على أول فيديو لمحطات الغاز الجديدة التي افتتحها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق بحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



المهندس طارق الملا، وزير البترول

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الافتتاح أن مشروعات اقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى في توسع مستمر بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، مشيرا إلى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والبدء فى إقامتها خارج نطاق المدن يأتي تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والإقبال عليها وإسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة.



وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً فى إطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هناك نحو 340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً علاوة على نحو 450 محطة جار إنشائها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى التعاقد على 10 محطات متنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضى لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة وكذلك فى المناطق التى لا تتوفر بها الخدمة حالياً.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المبادرات الحالية تمثل فرصة متميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول لاستخدام الغاز الطبيعى للسيارات وهو ما تقدمه المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات التى تشهد تعاونا بين وزارات البترول والمالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى فى سبيل تحقيق أكبر استفادة للمواطن لإحلال سيارته بسيارة جديدة تستخدم الغاز، علاوة على برامج التقسيط والتيسيرات التى تقدمها شركات الغاز الطبيعى للسيارات للراغبين فى تحويل سياراتهم من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المصرية، مشيراً إلى أن المشروع له تأثير إيجابى على الميزان التجارى للدولة، فضلاً عن مزاياه البيئية ، موضحاً أن التوسع فى تنفيذ شبكات طرق نموذجية أحدثت نقلة نوعية وساهمت بإيجابية فى ترشيد جانب من استهلاك الوقود ويدعم ذلك ما تعمل عليه الدولة من مشروعات عملاقة تدشن لاستخدام وسائل النقل الجماعية الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل لتتكامل كل هذه الجهود سوياً فى تحقيق ادارة رشيدة واستغلال أمثل لموارد الوقود.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التعاون الحالي مع شركة شيل اوت للاسراع بتنفيذ المحطات الجديدة للغاز الطبيعى للسيارات من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل بما يعد نموذجا ناجحا للتكامل في تقديم خدمة متميزة ومتكاملة للمواطن، وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون وتضافر الجهود مع محافظة الجيزة للإسراع بإنجاز مشروعات الغاز الطبيعى للسيارات والمنازل وتذليل كافة الإجراءات، مؤكدا أن برنامج الوزارة يستهدف إنشاء 92 محطة جديدة لغاز السيارات بالمحافظة لتلبية الطلب على الخدمة.



ومن جانبه أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تقديره لجهود وزارة البترول ودورها الحيوى فى سرعة نشر استخدامات الغاز الطبيعى بالمحافظة من خلال المشروعات التى تغطى مختلف أرجائها، مؤكدا استمرار تقديم الدعم والمساندة لشركات الغاز الطبيعى للسيارات من خلال سرعة إنهاء الإجراءات لإقامة محطات تموين وتحويل السيارات بالغاز لتلبية الطلب الكبير من قاطنى المحافظة فى ضوء ارتفاع أعداد السيارات.



ومن جانبه أشار اللواء مجدى انور رئيس الشركة الوطنية للطرق إلى أن محطات شيل اوت تقدم خدماتها للمواطن من خلال 56 محطة وجارى الإعداد لتشغيل 12 محطة جديدة ومستهدف زيادة إجمالى المحطات بنهاية العام الى ما يقرب من 100 محطة، وتساهم من خلال شراكتها الحالية مع شركات قطاع البترول فى سرعة إنجاز المبادرة القومية، معربا عن تقديره لوزارة البترول والوزير المهندس طارق الملا على تضافر الجهود وتكاملها بين الجانبين وسرعة التنسيق لتحقيق خطط الدولة.



وقام المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس بشرح حول المحطة الجديدة المقامة على مساحة ٦٠٠ متر مربع وتضم ١٢ نقطة تموين لخدمة ١٣٠٠ سيارة يوميا بطاقة تشغيلية ١٨٠٠ متر مكعب من الغاز في الساعة موضحا ان المحطة مؤهلة لمضاعفة نقاط التموين بها مستقبلا إلي ٢٤ نقطة لخدمة ما يزيد عن ٣ آلاف سيارة يوميا.



ثم انتقل الملا ومرافقوه لتفقد أعمال تجهيز محطة غازتك الجديدة الجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، واستمع لشرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك موضحا ان المحطة مؤهلة لتموين ٨٠٠ سيارة يوميا بطاقة تشغيل ٧٥٠ متر مكعب من خلال ٨ نقاط شحن، وتتميز بالتصميم المتطور الموفر للمساحة ومراعاة أعلى درجات الأمان، مضيفا ان المحطة هي الرابعة من نوعها ضمن شراكة غازتك و شيل اوت بعد محطات أكتوبر والقاهرة الجديدة والإسماعيلية.



شارك في الجولة الدكتور مجدي جلال رئيس ايجاس والمهندس أحمد محمود نائب رئيس إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس السيد حسين مساعد نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط والمشروعات.