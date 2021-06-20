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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر ماتم انجازة في العاصمة الإدارية الجديدة .. صور

صدى البلد

رصدت عدسة موقع “ صدى البلد "الاخبارى ، اليوم الاحد ، آخر ماتم انجازة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

 

و تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة- مدينة نصر، ورافقه وزير النقل ومحافظ القاهرة.

 

استمع مدبولي لشرح حول عمل المونوريل وخط الانتهاء منه وخط سيره .

 

كان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام- العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، ورافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو وزارة النقل والشركات المنفذة.


استهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بدأت خلال السنوات الماضية  تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى في مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة، وذلك انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر هذه المنظومة.


كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل متواصل على مدار الساعة في هذه المشروعات الحيوية؛ سعيا للانتهاء من تشغيلها أمام الجمهور، كما تسخر الحكومة كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، وذلك تزامنا مع الاستعدادات التي تُجرى على قدم وساق للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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