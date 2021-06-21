أوفر برايس لـ شيفروليه الدبابة 2021 .. بداية من يوليو

اكتسبت السيارة شيفروليه الدبابة شهرة كبيرة داخل السوق المصري، و يبدو أن هذه النسخة على موعد لزيادة سعرية متوقعة خلال شهر يوليو القادم، و قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 3 الاف جنيه، لجميع طرازات شيفروليه الدبابة، و التي تنتمي إلى فئة الـ بيك أب.

المواصفات الفنية لـ شيفروليه الدبابة موديل 2021

زودت السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات "ديزل"، بسعة 2499 سي سي، قادر على انتاج قوة 79 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 176 نيوتن/متر عند 3900 دورة في الدقيقة، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة "مانيوال".

قياسات السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2021

تعتمد السيارة على صندوق خلفي يقدر طوله نحو 2300 مم، و 1700 مم للعرض، مع نسبة ارتفاع تقدر بـ 380 مم، و يبلغ وزن السيارة مع كامل حمولتها نحو 2700 كجم.

و تضم السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2021 من الداخل مكييف للهواء، و نظام صوتي و ترفيهي، و عجلة قيادة بارو، و راديو و مشغل اسطوانات و مدخل USB، و AUX، بالاضافة إلى مصابيح أمامية كبيرة الحجم، و مصابيح ضباب دائرية تقع على جانبي الصادم الأمامي، مع شبكات متعددة المقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

الاسعار المرتقبة لـ فئات شيفروليه الدبابة 2021

الفئة الأولى موديل 2021 بسعر 294,700 ألف جنيه بدلاً من 291.700 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2021 بسعر 299,700 ألف جنيه بدلاً من 296.700 ألف جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2021 بسعر 323.700 ألف جنيه بدلاً من 320.700 ألف جنيه.

الفئة الرابعة كاملة التجهيزات موديل 2021 بسعر 328.700 ألف جنيه بدلاً من 325.700 ألف جنيه.