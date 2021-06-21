شاهد.. لحظة ظهور قمر الفراولة النادر آخر بدر عملاق لعام 2021

ينتظر العالم سطوع قمر "الفراولة" أو “قمر العسل” في سماء الليل خلال الأسبوع المقبل، وهو آخر قمر عملاق لعام 2021، يعرض لكم صدى البلد لينك البث الحي للاستمتاع بمشاهدته.

يصادف هذا الشهر ظهور آخر قمر عملاق لهذا العام، إذ ينتظر العالم سطوع قمر "الفراولة" العملاق المعروف أيضا بقمر العسل النادر في سماء الليل خلال الأسبوع المقبل.

يحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض داخل مداره، والمعروفة باسم نقطة الحضيض، ويبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقًا من البدر النموذجي.

ومع ذلك، لم يتفق العلماء حتى الآن على كيفية تصنيف الظاهرة رسميًا، لذلك هناك بعض الخلاف حول ما إذا كان قمر يونيو يعتبر قمرًا عملاقًا.

سبب تسمية قمر الفراولة بهذا الإسم

غالبًا ما يُطلق على القمر الكامل لشهر يونيو اسم قمر الفراولة، ويرجع المسمى لموسم الفراولة عند القبائل الأمريكية الأصلية، حيث يتم حصادها في أجزاء من أمريكا الشمالية خلال هذا الوقت من العام، وفقًا لتقويم المزارعين.

وقد تكون عبارة "شهر العسل Honeymoon" ارتبطت بهذا البدر، بسبب تقاليد الزواج في يونيو أو لأن "قمر العسل" هو "أحلى" قمر في السنة.