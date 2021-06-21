في 14 يوما.. أسرع رجيم لأنقاص الوزن وحرق الدهون

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون بعيدا عن الرجيمات القاسية، إليك رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بسرعه بأسرع رجيم متوازن يمكنه مساعدتك على التخلص من دهون البطن والارداف بدون حرمان إليك خطة الرجيم ل14 يوم يقدمها موقع برايت سايد:

الاسبوع الأول

الإفطار

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسم



الغذاء





نشويات: نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز، أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة



نصف فرخة مشوية أو مسلوقة أو 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة أو 3 أسماك مشوية أو 2 بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف



خضار:سلطة وخضار "ني في ني" أو "مسلوق"، بدون سمن أو زيت، بأي كمية، أو مسبك 4 ملاع

سناك بعد الغذاء ساعتين



ثمرة فاكهة



العشاء ..

قبل النوم بساعتين



كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة



الأسبوع الثانى





الإفطار



4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت أو (بيضة مسلوقة أو أومليت وملعقة زيت)

أو جبن ملح خفيف + سلاطة

أو 2 شريحة فلمنك

أو 2 شريحة شيدر+ نصف رغيف بلدي + شاي باللبن أو نسكافيه



الغذاء

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة



أو



طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز

أو



ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة





العشاء:

نصف رغيف بلدي + جبن ملح خفيف + سلطة أو 3 ثمرات فاكهة متنوعة أو 2 زبادي لايت