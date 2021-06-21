تجلط الشرايين المرتبط بـ COVID-19.. كل ما تريد معرفته

من بين المضاعفات العديدة التي نكتشفها بشأن COVID-19 كيف يمكن أن يتسبب في زيادة ميل الدم للتجلط أو التجلط.

بصرف النظر عن الأوردة ، فقد لوحظ أن كوفيد يزيد أيضًا من خطر حدوث جلطات في الشرايين تسمى تجلط الشرايين، يمكن لهذه الجلطات أن تسد الدورة الدموية في الأطراف مما يؤدي إلى الغرغرينا مع بتر أو إزالة الطرف كخيار وحيد لإنقاذ حياة المريض كما يمكن أن تنتقل هذه الجلطات الدموية أيضًا في جميع أنحاء الجسم وتسبب الخراب في الأعضاء البعيدة.

ما هو تجلط الشرايين المرتبط بـ COVID-19؟



بينما كان معروفًا أن عدوى COVID يمكن أن تؤدي إلى حدوث جلطات في الأوردة ، فقد حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية حالات من تشكل جلطات في الشرايين التي تنقل الدم الغني بالأكسجين إلى أجسامنا من القلب). يشار إلى هذا باسم "الجلطة الشريانية". عندما تسد الجلطات تدفق الدم في الشريان ، ينقطع إمداد الأكسجين لأجزاء الجسم مما يؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا.

إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي إلى بتر الطرف. لقد عالجت أكثر من 35 مريضًا بفيروس كورونا المستجد مع هذه الجلطات الدموية في الأطراف أثناء الوباء ، في الموجة الثانية ، رأيت حالات لدى شباب تقل أعمارهم عن 32 عامًا هذه الجلطات الدموية الغنغرينا عدوانية ويصعب علاجها.

ما هو سبب تكوين الجلطة؟



تشير الدراسات إلى أن الإصابة بفيروس COVID-19 تؤدي إلى زيادة لزوجة الدم. يثخن الدم ، مما يؤدي بدوره إلى تكوين جلطات، لم يتم تحديد السبب الدقيق لتكثف الدم.

هل يحدث هذا فقط عندما يكون المريض مصابًا بفيروس كوفيد؟

لا ، في معظم الحالات ، تظهر الأعراض بعد 2-3 أسابيع فقط من التعافي من COVID ، عندما يخرج المرضى من المستشفى ويكونون في منازلهم المريحة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تفويت الأعراض من قبل المرضى مما يؤدي إلى تأخير العلاج. وبالتالي ، من المهم فهم الأعراض التي يقدمها تجلط الشرايين COVID.

ما هي أعراض تجلط الدم الشرياني كوفيد؟



هناك خمس علامات مبكرة على تجلط الدم الشرياني المرتبط بـ COVID-19 والتي يجب أن يكون المرء على دراية بها ، والتي يمكن تعريفها بخمسة عناصر. أول حرف P هو "الألم" في الأطراف التي تزداد شدتها تدريجياً بمرور الوقت مما يجعل المريض يعاني من ألم شديد. العَرَض الثاني هو "تنمل" ، وهو التنميل في أصابع اليدين والقدمين. الحرف الثالث يشير إلى `` الشلل ، حيث نفقد الحركة في أطرافنا. يُطلق على P قبل الأخير اسم "الشحوب" ، وهو شحوب ناتج عن نقص إمدادات الدم ، والذي يتطور بعد ذلك إلى الأطراف التي تتحول إلى اللون الأزرق أو الأسود مع مرور الوقت. الشحوب المقترن بالبرودة هو أحد أولى علامات الغرغرينا. عند هذه النقطة يكاد يكون من المستحيل الشعور بـ "النبض" على الأطراف ، وهو العرض الخامس. بالنسبة لمريض COVID الذي تعافى ، من الأهمية بمكان أن يكون على دراية بهذه الأعراض

متى يجب على المريض زيارة الطبيب إذا ظهرت هذه الأعراض؟



"الفترة الذهبية" لعلاج هذا المرض هي أول 6-8 ساعات بعد ملاحظة الأعراض. خلال هذا الوقت ، إذا قام المريض باستشارة جراح الأوعية الدموية ، فيمكن بدء العلاج وحفظ الطرف.

كيف تم تشخيص الحالة؟



في معظم الحالات عندما يصل المريض إلى المستشفى مصابًا بهذه الأعراض ، يقوم جراح الأوعية الدموية بفحصها وإجراء عملية تسمى "دوبلر الأوعية الدموية". هذا الدوبلر الملون هو في الأساس تصوير بالموجات فوق الصوتية للأوعية الدموية لإظهار الانسداد. بعد هذا الإجراء ، يلزم تصوير الأوعية الدموية في معظم الحالات. تمامًا كما هو الحال عند إجراء تصوير الأوعية على القلب من أجل نوبة قلبية ، يتم إجراء تصوير الأوعية المحيطية على الأطراف في حالة تجلط الشرايين. هذا يساعد جراح الأوعية الدموية على استنتاج شدة الجلطات وتشكيل خطة علاجية.

ما هو علاج تجلط الدم الشرياني كوفيد؟



إذا وصل المريض إلى المستشفى في مرحلة مبكرة ، أي في غضون 8 ساعات إلى 24 ساعة كحد أقصى ، فقد لا تصلب الجلطة بشكل كامل. في مثل هذه الحالات ، يمكن إجراء عملية تفتيت الجلطات أو عملية شفط الخثرة أثناء تصوير الأوعية الدموية نفسها ، حيث يتم إرسال الأدوية والمواد الكيميائية الموصوفة عبر الأوعية الدموية لحل الجلطات.

في بعض الأحيان ، قد يصل المريض متأخرًا وبحلول هذا الوقت تكون الجلطات قد تصلبت ولا يمكن علاجها عن طريق تحلل الخثرات. هذا يتطلب بعد ذلك عملية جراحية مفتوحة ، حيث يخضع المرضى لتخدير كامل ويتم عمل شقوق للوصول إلى الجلطة في الأوعية. هذا الإجراء يسمى استئصال الصمة. يعد هذا أيضًا نجاحًا كبيرًا ، إذا جاء المريض إلى المستشفى خلال أول يوم أو يومين.

وبالتالي ، إذا تم تشخيصها في الوقت المناسب ، يمكن إنقاذ الأطراف من الغرغرينا والبتر.

لتلخيص الأمور ، يجب أن يكون المرضى على دراية جيدة بأعراض تجلط الشرايين ، ويجب أن يكونوا على دراية جيدة بأعراض تجلط الشرايين ، مع توعية من حولهم بها. سأؤكد مرة أخرى أنه بمجرد أن تبدأ الأعراض بالظهور ، يجب على المرء استشارة جراح متخصص الأوعية الدموية في أقرب وقت ممكن لتجنب الغرغرينا والبتر والاستمرار في عيش حياة كاملة وصحية