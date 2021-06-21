6633 إصابة كورونا نشطة في الأردن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 6633 حالة حتى صباح الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9663 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 7 حالات وفاة الاحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 746 ألفا و480 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 730 ألفا و184 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 179 مليونا و259 ألفاً و991 حالة، شفي منها 163 مليونا و827 الفا و935 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و882 ألفا و107 اشخاص حول العالم.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة إلى 746 ألفا و480 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم /الأحد/ - أنه تم شفاء 655 حالة جديدة من الفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 730 ألفا و184 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و663 حالة.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء 19 ألفا و722 فحصا خلال الساعات الماضية، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة 7 ملايين و677 ألفا و570 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة اليوم وصلت إلى 2.55%.