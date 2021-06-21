للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

كشف الفنان الشاب عمرو وهبة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة دلال عبد العزيز ، حيث أكد فى تعليق لسؤال المطرب الشاب على الألفي عن تطورات حالتها الصحية.

إذ علق عمرو وهبة عن حالة دلال عبد العزيز قائلاً : “ صباح الفل يا علوه مش بحب أتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر”.

وشارك الفنان عمرو وهبة صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز.

وجاءت الصور من كواليس مسلسل "في بيتنا روبرت" برفقة الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.

وتفاعل مع الصور عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وتمنوا الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.



وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.

ونشر الإعلامي رامي رضوان صور للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحرص رامي رضوان على الدعاء لـ دلال عبد العزيز، قائلا: "‬‏‪اللهم اكتب لها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، يا رب اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها و كل من تكرم بعمل عمره بإسمها اللهم اشفها و اشف كل مريض يا رب"".

من ناحية أخرى قام الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، بالدعاء لـ الفنانة دلال عبد العزيز، على الهواء، ورد الإعلامي رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، موضحًا “إحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.

دلال عبد العزيز، تقاوم مضاعفات فيروس كورونا المستجد بعد مرور ما يقرب من شهرين، حيث أُعلن إصابتها به يوم 15 إبريل الماضي.

ولا تزال الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة ، وتتلقى دلال عبد العزيز، العلاج اللازم للسيطرة على مضاعفات فيروس كورونا، التي أصابت التنفس والرئتين، ويحرص أفراد عائلتها على طلب الدعاء من جمهورها بصورة مستمرة.

ياسمين رئيس تطالب بالدعاء

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وعلقت ياسمين رئيس على الصورة قائلة: "اللهم اشيفها ورد لها عافيتها وردها سالمة إلى بيتها يا رب".



من ناحية أخرى توجه الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، إلى الله بالدعاء لـ الفنان دلال عبد العزيز، على الهواء، ورد الإعلامي رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، موضحًا “إحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.