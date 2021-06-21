سد النهضة وقطاع غزة وليبيا .. أبرز ما جاء في مؤتمر السيسي ورئيس وزراء اليونان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه من الضروري سرعة التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملئ وتشغيل سدالنهضه .

وأضاف خلال مؤتمر مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إن التضامن مع اليونان تجاه أي محاولة لانتهاك سيادتها أمر هام ومفروغ منه مشيرا إلى ان البلدين تجمعهمها صداقة وثيقة .

كما تم الاتفاق خلال المؤتمر على إرساء مبدأ الاستقرار في قطاع غزة واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك بالإضافة إلى العمل على إرساء الاستقرار في ليبيا .

وأشار الرئيس إلى ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في شئون البلاد الداخلية ، واحترام المياه الإقليمية للدولة ، وضرورة إخراج الميليشيات منها وتفكيكها و كذلك القوات الأجنبية.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى أن مصر واليونان تجمعهم روابط صداقة متميزة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ والتواصل بين الحضارتين الفرعونية والاغريقية بدأ نحو 3000 عام وكان له إسهاما فريدا فى تطور الحضارة الإنسانية عبر العصور .