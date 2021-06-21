الرئيس السيسي : طفرة نوعية مرتقبة في التعاون بين مصر واليونان.. ويطالب المجتمع الدولي بدور جاد فى ملف سد النهضة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا له اليوم بقصر الاتحادية رئيس الوزراء اليوناني، وفيما يلي عرض ما تم خلال لقاء اليوم.

الرئيس السيسي يطالب المجتمع الدولي بدور جاد فى ملف سد النهضة





طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بضرورة القيام بدور جاد فى ملف سد النهضة الإثيوبي حفاظًا على استقرار المنطقة.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر صحفى له اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس الوزراء اليوناني، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء اليوناني على أهمية سرعة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي.

تضامن



وأكد السيسي، أن مصر تتضامن مع اليونان ضد أى انتهاك لسيادة أرضه، موضحًا أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء اليوناني على أهمية تحقيق طفرة نوعية فى كافة المجالات.

السيسي: تطابق وجهات النظر مع اليونان حول أهمية الوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتضامن مع اليونان ضد أى انتهاك لسيادة أرضه، موضحًا أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء اليوناني على أهمية تحقيق طفرة نوعية فى كافة المجالات.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر صحفى له اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس الوزراء اليوناني إن مصر واليونان تجمعها روابط صداقة متميزة، مشيرا إلى أن موقف مصر ثابت من منطقة شرق المتوسط، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه تم الاتفاق على أهمية سرعة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور جاد فى هذا الملف حفاظًا على استقرار المنطقة.

السيسي : طفرة نوعية مرتقبة فى التعاون بين مصر واليونان





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السنوات الماضية شهدت تناميا ملحوظا فى حجم التعاون والتنسيق المشترك مع اليونان حيال العديد من القضايا على مختلف الأصعدة السيباسية والإقتصادية والعسكرية، سواء على المستوى الثنائي أو فى إطار أليه التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى اليوم مع رئيس وزراء اليونان، أن هذا التعاون الفريد نموذج يحتذى به فى تحقيق كيفية التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي.

الرئيس السيسي: بحثت مع رئيس وزراء اليونان إعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من جديد





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المحادثات بينه وبين رئيس وزراء اليونان تناولت أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم قطاع غزة، مع الأخذ في الإعتبار مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من جديد.

كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس وزراء اليونان ، إلى أن المباحثات تناولت الوضع الليبي، وأهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وتذليل أية عقبات تحول بين إجراء الانتخابات التشريعية، وضرورة تفكيك المليشيات المسلحة الليبية .

السيسي يؤكد أهمية تفعيل آلية التعاون مع قبرص واليونان





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك علاقات قوية بين مصر و اليونان، موضحًا أن لقاء اليوم مع رئيس وزراء جمهورية اليونان تطرق للحديث عن الحقوق الإقليمية للدول.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، أن لقاء اليوم كان به حديث عن أهم القضايا الإقليمية التى تواجه المنطقة.

السيسي : التشاور مع اليونان مستمر حول القضايا الاقليمية والدولية وتطوير أوجه التعاون الثنائى





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إننا نسعى إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول سبل تطوير وتعميم أوجه التعاون الثنائى بين مصر واليونان الصديقين بمختلف المجالات .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال مؤتمر صحفى اليوم مع رئيس وزراء اليونان ، أنه يتم التشاور مع اليونان حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل .

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى أن مصر واليونان تجمعهم روابط صداقة متميزة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ والتواصل بين الحضارتين الفرعونية والاغريقية بدأ نحو 3000 عام وكان له إسهاما فريدا فى تطور الحضارة الإنسانية عبر العصور .