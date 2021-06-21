اختتام التدريب التفاعلى لمهارات القيادة والتواصل للمستشارات بالنيابة الإدارية

اختتمت اليوم الإثنين فعاليات التدريب التفاعلي حول مهارات القيادة والتواصل والادعاء أمام المحاكم التأديبية والذي شاركت فيه 20 من المستشارات بالنيابة الإدارية، على مدار يومين برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار الدكتور محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وعبر المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، عن تقديره البالغ لنجاح عضوات النيابة الإدارية فيما اضطلعن به من أدوار سواء في تمثيل النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية أو إدارة النيابات في مختلف محافظات مصر.

ووجه الشكر إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، حيث يأتي التدريب الحالي في نسخته الثانية على التوالي استمراراً للتعاون المثمر والبناء بينهم وبين النيابة الإدارية.

من جانبها نقلت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، شكر المستشار عمر مروان - وزير العدل، للمستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مشيدة بالدور الكبير لـ المستشار عصام المنشاوي، في تمكين المرأة داخل النيابة الإدارية في عهده حتى تبؤات كافة المناصب القيادية في مختلف محافظات الجمهورية ومثلت الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية كخطوة غير مسبوقة تؤكد بها النيابة الإدارية المكتسبات الدستورية للمرأة.

كما وجه المستشار الدكتور محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، الشكر للحضور الكريم، مؤكدا على استمرار التعاون بين الجهات المشاركه في تنظيم الفعاليات التدريبية بما ينعكس على تدريب وتكوين عضوات النيابة الإدارية وأعضائها ويمكنهم من أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن التدريب تناول عدة جوانب تشمل إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وسلطات المحكمة في تسيير الدعوى التأديبية، والبعد القانوني والإطار التشريعي والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والقيادة واتخاذ القرارات ومهارات التواصل وإدارة الوقت والتخطيط، وفن الإلقاء والخطابة.