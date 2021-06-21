متحدث إحلال السيارات يكشف تفاصيل إجراءات استبدال التوكتوك بـ ميني فان.. فيديو

تسجيل التوك توك اصبح الزاميا وسيتم وضع فترة زمنية معينة لتسجيل التوك توك وترخيصه ، بعد انتهاء هذه الفترة سيتم مصادرة أي توك توك لم يتم ترخيصه

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة احلال السيارات بوزارة المالية ، إننا بصدد تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بصفة عامة في الشارع المصري ، بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي ، ويتم الآن تقنين أوضاع التوك توك وإدخاله في المبادرة .

وأضاف عوض ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم مميزات لتشجيع أصحاب التوك توك على ترخيصه وهذا من خلال الجهات المعنية ومن هذه المميزات ، أصحاب التوك توك يتم التأمين عليهم بالإضافة إلى امكانية صرف معاش لهم .

وأوضح عوض ، أن التوك توك يمكن تبديله سيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي ، وهذا يساعد على إيجاد وسيلة نقل جديدة للركاب امنة وتقلل من شدة الزحام ، وهذا من خلال أسس وضوابط جديدة سيتم وضعها .



من جانبه ، قال نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء ، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم حدد بداية الحل لعمل التوك توك ، وهذا من خلال تيسير الإجراءات وتخفيض الرسوم الخاصة بعمل التوك توك وهذا يحفز أصحاب هذه التكاتك .



وأضاف نادر سعد ، أن تسجيل التوك توك اصبح الزاميا وسيتم وضع فترة زمنية معينة لتسجيل التوك توك وترخيصه ، بعد انتهاء هذه الفترة سيتم مصادرة أي توك توك لم يتم ترخيصه .

وأوضح نادر سعد ، أن وزارة الداخلية هي التي تقوم بتحديد مهلة الترخيص وبعدها يتم مصادرة التوك توك ، لافتا إلى أن مصر بها من2.5 الي 3 مليون توك توك ولكن هذه أرقام تقديرية ، المرخص منها لا يتجاوز 10% .



وتابع نادر سعد ، سنقوم بعمل منظومة تأمين اجتماعي على صاحب التوك توك ومنها المعاش عند التقاعد وتأمين صحي ، ويمكن تبديل التوك توك بسيارة ميني فان حتي يكون العائد على صاحب التوك توك أكبر وسيكون متاحا إدخال التوك توك في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .



