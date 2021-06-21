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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسجيل التوك توك اصبح الزاميا وسيتم وضع فترة زمنية معينة لتسجيل التوك توك وترخيصه ، بعد انتهاء هذه الفترة سيتم مصادرة أي توك توك لم يتم ترخيصه

متحدث إحلال السيارات يكشف تفاصيل إجراءات استبدال التوكتوك بـ ميني فان.. فيديو

التوك توك
التوك توك

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم  مبادرة احلال السيارات بوزارة المالية ، إننا بصدد تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بصفة عامة في الشارع المصري ، بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي ، ويتم الآن تقنين أوضاع التوك توك وإدخاله في المبادرة .

 

وأضاف عوض ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم مميزات لتشجيع أصحاب التوك توك على ترخيصه وهذا من خلال الجهات المعنية ومن هذه المميزات ، أصحاب التوك توك يتم التأمين عليهم بالإضافة إلى امكانية صرف معاش لهم .

 

وأوضح عوض ، أن التوك توك يمكن تبديله سيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي ، وهذا يساعد على إيجاد وسيلة نقل جديدة للركاب امنة وتقلل من شدة الزحام ، وهذا من خلال أسس وضوابط جديدة سيتم وضعها .


من جانبه ، قال    نادر سعد   المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء ، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم حدد بداية الحل لعمل التوك توك ، وهذا من خلال تيسير الإجراءات وتخفيض الرسوم الخاصة بعمل التوك توك وهذا يحفز أصحاب هذه التكاتك  .


وأضاف  نادر سعد ، أن تسجيل التوك توك اصبح الزاميا وسيتم وضع فترة زمنية معينة لتسجيل التوك توك وترخيصه ، بعد انتهاء هذه الفترة سيتم مصادرة أي توك توك لم يتم ترخيصه .

 

وأوضح نادر سعد ، أن وزارة الداخلية هي التي تقوم بتحديد مهلة الترخيص وبعدها يتم مصادرة التوك توك ، لافتا إلى أن مصر بها من2.5 الي 3 مليون توك توك ولكن هذه أرقام تقديرية ، المرخص منها لا يتجاوز 10% .


وتابع نادر سعد ، سنقوم بعمل منظومة تأمين اجتماعي على صاحب التوك توك ومنها المعاش عند التقاعد وتأمين صحي ، ويمكن تبديل التوك توك بسيارة ميني فان حتي يكون العائد على صاحب التوك توك أكبر وسيكون متاحا إدخال التوك توك في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .

 

لاستبدال التوك توك سيارات اخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أوضاع التوك توك التوك توك سيارات ميني فان الشارع المصري

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