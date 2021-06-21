فيديو وصور| بين الحب والزواج السري.. حقيقة علاقة سعاد حسني بعبدالحليم حافظ

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة سعاد حسنى ، التى تعد من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية، بل إنها فنانة تمتلك خصوصية فى الأداء، ونحجت فى تقديم كل الألوان الدرامية.

سعاد حسنى أفنت حياتها للفن، وحصدت بهذا العطاء حب ملايين المشاهدين فى عالمنا العربى، وكانت لـ سعاد حسنى قصة حب شهيرة مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ ، وتظل تلك العلاقة حتى الآن مسارا للجدل، البعض يرى أنها لم تتزوجه بينما يؤكد أخرين زواجهما.

ويكشف صدى البلد القصة الكاملة لقصة عبد الحليم وسعاد حسني وفق تأكيد مقربين منهما.

شقيقة سعاد حسني تؤكد زواجها:

وعن حقيقة جوازها من عبد الحليم حافظ، قالت جنجاه إن سعاد حسني بالفعل تزوجت من العندليب، ونحتفظ بقسيمة الزواج التي نشرتها في كتاب "سعاد وأسرار الجريمة"، مضيفة: "لا أدري لماذا كل الجدل في هذا الموضوع حتى الآن ومن يري أنهم لم يتزوجوا براحتهم، نحن لم نحجر على رأي أحد".

وأضافت: نحن كأسرة سعاد حسني لم يشغلنا هذا الجدل، الاثنان حاليا بين يدي الله ونحن كأسرتها قولنا الحقيقة بقسيمة الزواج".

طبيب سعاد حسني يكشف كواليس زواجها:

كشفت الدكتور عصام حسني، طبيب التخدير وعلاج الأورام، عن الكواليس الأخيرة في حياة سعاد حسني قبل وفاتها في 21 يونيو 2001.

أضاف عبر مداخلة بـ «سكايب» من العاصمة البريطانية مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السندريلا توفيت في الساعة التاسعة مساء و 20 دقيقة بعد سقوطها من الطابق السادس من الشقة التي تقطنها في لندن.

وتابع الدكتور عصام حسني، أن المكالمة الأخيرة مع سعاد حسني كانت معه قبل وفاتها بيوم واحد، موضحا أن سعاد حسني استقرت في بريطانيا 3 سنوات 11 شهرا و 12 يوما ولم يقابلها في السنة الأولى من قدومها.

وكشف طبيب السندريلا أنه عندما قابلها للمرة الأولى في العيادة تأكد أنها سيدة عادية وتمتلك خفة دم تحاول أن تخفيها قدر الإمكان ومن عيوبها أنها كانت «خايبة» لأنها لم تعرف قيمتها إطلاق.

وأكد الدكتور عصام حسني أن سعاد حسني أكدت له أنها تزوجت الفنان عبد الحليم حافظ عرفيا، واشترط عبد الحليم أن يكون الزواج عرفيا حتى يحافظ على معجبيه ما أغضب سعاد حسني التي تمتلك أيضا معجبين.

وتابع طبيب سعاد حسني، أن السندريلا كانت تقضي العطلة الأسبوعية مع أسرته وزوجته وأبنائه بداية من الجمعة حتى يوم الأحد وخلال تلك الفترة تحدثت معه في كثير من أسرارها.

سمير صبري يعلق على خبر الزواج:

تحدث الفنان سمير صبري، أثناء استضافته في برنامج "واحد من الناس"، المعروض على قناة الحياة، عن حقيقة زواج "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ من "السندريلا" سعاد حسني.

وقال سمير: "لا أستطيع الحسم، لأنني لم أر بنفسي وثيقة زواج حليم وسعاد، لكن ما رأيته أن على مدار 3 سنوات أو أكثر كان هناك قصة حب كبيرة جدا وعميقة وكلها مشاحنات بسبب غيرته الكبيرة عليها، خاصة بسبب لعبها للكارت الذي تعلمته أثناء زواجها الأول".

وتابع "سعاد كانت تذهب للعب الكارت في بيت إحدى الصديقات وهو كان يعلم، فكنا نجده فجأة ليلا قام وأخذ معه 3 من الموجودين من أصدقائه في بيته، وقاد سيارته السوداء إلى منزل صديقة سعاد ليفتش عن سيارتها ويسأل البواب".

ووصف سمير قصة الحب بين سعاد وحليم بـ"الرهيبة"، مشيرًا أنه عرف أن خلال زيارتهما للمغرب، أوصى الثنائي على شراء غرفة نوم، وكان يقوم على الأمر الفنان يوسف وهبي، وأنه سمع بنفسه مكالمة تليفونية يطلب فيها حليم من وهبي إلغاء فكرة شراء الغرفة، قائلًا "الغي طلب اوضة النوم يا يوسف بيه الموضوع خلص".

وأشار يوسف إلى أن قرارهما بالابتعاد ترتب عليه استبعادها من بطولة فيلم "الخطايا"، ومنح الدور للفنانة نادية لطفي، مختتمًا "في النهاية كان هناك حب عاصف لكن فيه بعض الناس من المقربين من عبدالحليم بيقولوا إن كان فيه وثيقة جواز والله أعلم".

منتج لبناني يكشف حقيقة زواجهما:

حرص المنتج اللبناني شريف وحيد على التعليق على الجدل المثار حول حقيقة زواج الفنان الكبير الراحل عبدالحليم حافظ، والفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني، لمدى قربه الكبير من الطرفين، وإنه كان على دراية كاملة بحقيقة الأمر، وسبق وأعلن زواجه السري من الفنانة سعاد حسني، وشكّل الأمر جدلاً كبيراً حينها.

وقال وحيد :" لم يحدث زواج إطلاقاً بين العندليب الأسمر والسندريلا، فقط جمعتهما علاقة عاطفية، لم تكلل بالزواج أبداً، وذلك نظراً للظروف الصحية المتدهورة لعبدالحليم حافظ، والتي تحول بينه وبين الزواج من سعاد حسني، أو أية امرأة أخرى، حيث أثر التدهور الكبير في حالته الصحية، في قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي كأي رجل عادي".

نجل شقيق عبد الحليم يرد:

وعلاوة على ذلك نفى محمد شبانة، نجل شقيق عبدالحليم حافظ، فكرة زواج عمه من الفنانة سعاد حسني، مؤكداً أن عمه لم يذكر أبداً أنه تزوجها، إضافة إلى وجود تسجيلات صوتيه بصوت العندليب الأسمر، سيتم عرضها قريباً، قال فيها إنه أحب سعاد حسني ولكنه لم يتزوجها، الأمر الذي يؤكد عدم زواجه منها، خاصة أن الموضوع لم يثبته عقد زواج حتى الآن، بالرغم من أن أصداء شائعة زواجهما ما زالت تتردد إلى اليوم، رغم وفاتهما منذ سنوات عديدة.

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