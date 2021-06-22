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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. العرض الخاص لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

تامر حسني
تامر حسني

يقيم الفنان تامر حسني، اليوم  الثلاثاء، عرضاً خاصا لفيلم " مش أنا" بأحد السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من الفنانين والاعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية بجانب أبطال الفيلم.

 

صالات عرض إضافية للفيلم:

 

من جانب آخر أعلن محمد ناقرو، الموزع السينمائى بالخليج لفيلم النجم تامر حسنى "مش أنا"، عن فتح صالات عرض إضافية للفيلم، وذلك قبل طرحه بدور العرض، نظرا لحالة الإقبال الشديدة على الفيلم من قبل الجمهور.

 

 

وكشف "ناقرو" عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام عن أن الذي دفعهم لاتخاذ هذا القرار هو تمكين أكبر قدر من الجمهور ومحبي تامر حسني من مشاهدة العمل.

 

رد تامر حسني:

 

وعلق النجم تامر حسني على الخبر عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث أعاد نشره معلقا عليه: " حقيقي محبتكم شرف كبير أوي أوي.. من قلبي كل الشكر للجمهور السعودي الحبيب الغالي على الخبر الجميل دا".

 

 

وتابع: " وكل الشكر للأستاذ محمد ناقرو الموزع الدولي الكبير للأفلام العربيه للعالم ، ربنا يكتبلنا النجاح تاني مع بعض يا استاذ ناقرو و يارب الفيلم ينال اعجاب كل الجماهير الغاليه في مصر و كل البلاد العربية".

 

 

فيلم مش أنا:

 

وينتظر تامر حسنى طرح أحدث أفلامه السينمائية "مش أنا" وذلك يوم الأربعاء المقبل، في السينمات.

 

 

ونشر تامر حسني بوسترات للفيلم من أمام عدد من السينمات وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "استعدادات السينمات في مصر والوطن العربي لطرح فيلم "مش انا" المقرر عرضه أن شاء يوم 23".

 

 

قصة الفيلم:

 

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

 

 

فريق فيلم مش أنا:

 

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني الفنان تامر حسني مدينة السادس من أكتوبر فيلم مش انا مش انا

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