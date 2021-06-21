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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

200 صورة فى معرض "أضواء المسرح وروح المدينة" بـ الهناجر

ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم

هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المشاركين في ورشة التصوير الفوتوغرافي تليفونيا، خلال افتتاح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، معرض " أضواء المسرح وروح المدينة" نتاج الورشة، مساء اليوم الاثنين بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون .

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وأشاد المخرج خالد جلال، بلوحات المعرض ومستوى المصورين الفنانين المشاركين، وخلال تجوله بالمعرض وضع علامة التميز لعدد من اللوحات لكل مشارك، وحرص على تهنئة المشرف على الورشة الفنان المصور الفوتوغرافي السيد عبد القادر نائب مدير تحرير الأهرام للتصوير الصحفى، والسادة المشاركين فى الورشة، والتقاط الصور التذكارية معهم .

شارك فى المعرض 6 من المصورين الفنانين الذين حرصوا على حضور الورشة من بين 13 مصورا تقدموا للورشة، خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، وضم المعرض أكثر من 200 صورة فوتوغرافية تجسد أبرز ملامح المدينة والمشاهد المسرحية، ويستمر المعرض حتى 28 يونيو الجارى.

الورشة تم تنظيمها من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفنى بالقطاع التي يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، بالتعاون مع مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، وحضر الافتتاح الشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافى.

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أقام الورشة الأولى للتصوير الفوتوغرافى فى عام 2019، وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض نتاجها بعنوان "المسرح فى صورة" وضم المعرض أكثر من 80 صورة، ووجهت باستمرار مثل تلك الورش المثمرة من أجل المساهمة فى خلق أجيال جديدة من المبدعين المصريين  .

 

معرض أضواء المسرح وروح المدينة 

يفتتح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، معرض التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان" أضواء المسرح وروح المدينة " بقاعة آدم حنين وذلك في السادسة مساءً غد الإثنين.

المعرض مستمر في الفترة ما بين 21 حتى 26 يونيو والقاعة مفتوحة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.

وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

إيناس عبد الدايم مسرح اعمال فن وزيرة الثقافة الثقافة إيناس عبدالدايم الدكتورة ايناس عبد الدايم قطاع شئون الانتاج الثقافي الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مركز الهناجر للفنون

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