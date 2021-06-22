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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020.. ملخص وأهداف فوز بلجيكا على فنلندا

بلجيكا
بلجيكا

أنهى منتخب بلجيكا مشواره في دور المجموعات، بالانتصار على فنلندا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هراديكي حارس فنلندا سجل الهدف الأول لـ بلجيكا في الدقيقة 74 بالخطأ في مرماه، بعدما ارتطمت تسديدة فيرمالين بالرأس به، بعد اصطدامها بالعارضة.

وفي الدقيقة 81، أكد روميلو لوكاكو انتصار بلجيكا بتسجيلها الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، ليطلق تسديدة قوية لم يحرك لها هراديكي ساكنًا، لتخسر فنلندا بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب بلجيكا للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد فنلندا عند 3 نقاط، بفارق أهداف -2، لينتظر ترتيب أفضل ثوالث في بقية المجموعات.

تشكيل فنلندا أمام بلجيكا في يورو 2020

 

حراسة المرمى: هراديكي


خط الدفاع: رايتالا - تويفيو - اراخوري - شاجونهي - يورنن
 

خط الوسط: كامارا - سبراف - لود
 

خط الهجوم: بوكي - بوهجانابلو
 

تشكيل بلجيكا أمام فنلندا في يورو 2020

جاء تشكيل بلجيكا لمواجهة فنلندا في يورو 2020 كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرمايلين - جايسون دينايير - ديدريك بوياتا

خط الوسط:ناصر الشادلي-أكسل فيتسل - كيفن دي بروين - ليونالردو تروسارد

خط الهجوم: إيدين هازارد - جيريمي دوكو - روميلو لوكاكو

وفاز البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلجيكا بنظيره فنلندا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة  يورو 2020.

منتخب بلجيكا بلجيكا يورو 2020 لوكاكو فنلندا

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