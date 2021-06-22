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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنقذوا حي الشيخ جراح يتصدر تويتر بعد اعتداء الإرهاب الإسرائيلي على الفلسطينين

صدى البلد

تصدر هاشتاج #انقذوا_حي_الشيخ_جراح قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد اقتحام المستوطنين الصهيونين منازل الفلسطينين داخل الحي وإطلاق قوات الإرهاب الإسرائيلي النار على المواطنين الفلسطينين. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:

- "‏متخيلين إنه بعد محاولة المستوطنين تنفيذ مجزرة بحرق منزل لعائلة القاسم ليلًا، قوات الاحتلال بتقتحم المنزل وبتعتدي على أصحابه وبتخرب محتوياته و بتكسرها #انقذوا_حي_الشيخ_جراح ".

- "‏الحي تحول إلى ساحة حرب.. من المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس هذه الليلة #انقذوا_حي_الشيخ_جراح ".
 

- "‏حي الشيخ جراح في القدس المحتلة تحول إلى ساحة حرب الليلة. إصابات ضمن سكان الحي على يد مستوطنين تحميهم منظومة الاحتلال بسلاحها ومياهها العادمة وغازها المسيل للدموع. الناس تتعرض للهجوم وهي داخل منازلها #انقذوا_حي_الشيخ_جراح ".

-"‏كمية القهر اللي بصوت مُنى الكرد، الله يلعن الاحتلال صُبح ومسا #انقذوا_حي_الشيخ_جراح".

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