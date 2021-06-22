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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب بلجيكا يصعد لـ دور الـ 16 في يورو 2020 .. تعرف على المتأهلين

بلجيكا
بلجيكا

أنهى منتخب بلجيكا مشواره في دور المجموعات، بالانتصار على فنلندا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هراديكي حارس فنلندا سجل الهدف الأول لـ منتخب بلجيكا في الدقيقة 74 بالخطأ في مرماه، بعدما ارتطمت تسديدة فيرمالين بالرأس به، بعد اصطدامها بالعارضة.

وفي الدقيقة 81، أكد روميلو لوكاكو انتصار منتخب بلجيكا بتسجيلها الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، ليطلق تسديدة قوية لم يحرك لها هراديكي ساكنًا، لتخسر فنلندا بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب بلجيكا للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية في يورو 2020 ، فيما توقف رصيد فنلندا عند 3 نقاط، بفارق أهداف -2، لينتظر ترتيب أفضل ثوالث في بقية المجموعات.

 

وضمن منتخب بلجيكا الي دور الـ 16 بشكل رسمي من المجموعة الثانية برفقة منتخب الدنمارك

المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في يورو 2020


وبذلك تكون المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 من يورو 2020 حتى الآن:

إيطاليا

ويلز

سويسرا

منتخب بلجيكا

الدنمارك

هولندا

النمسا

جمهورية التشيك

إنجلترا

السويد

فرنسا

دي بروين رجل مباراة منتخب بلجيكا وفنلندا في يورو 2020
 


فاز كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلجيكا بنظيره فنلندا ، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا  يورو 2020.

وأنهى منتخب بلجيكا مشواره في دور المجموعات، بانتصاره على نظيره فنلندا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وحصد دي بروين الجائزة بعد مساهمته في هدفي منتخب بلاده في مباراة اليوم، ففي الهدف الأول هو من نفذ الضربة الركنية التي قابلها فيرمالين برأسه، قبل أن ترتطم التسديدة بالعارضة، ومن ثم حارس مرمى فنلندا، لتسكن الشباك.

وفي الهدف الثاني، كان دي بروين هو صاحب التمريرة الحاسمة لزميله روميلو لوكاكو الذي هز الشباك في الدقيقة 82، ليستحق لاعب مانشستر سيتي الجائزة عن جدارة.

تشكيل فنلندا أمام بلجيكا في يورو 2020
 

حراسة المرمى: هراديكي


خط الدفاع: رايتالا - تويفيو - اراخوري - شاجونهي - يورنن
 

خط الوسط: كامارا - سبراف - لود
 

خط الهجوم: بوكي - بوهجانابلو
 

تشكيل بلجيكا أمام فنلندا في يورو 2020


جاء تشكيل بلجيكا لمواجهة فنلندا في يورو 2020 كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرمايلين - جايسون دينايير - ديدريك بوياتا

خط الوسط:ناصر الشادلي-أكسل فيتسل - كيفن دي بروين - ليونالردو تروسارد

خط الهجوم: إيدين هازارد - جيريمي دوكو - روميلو لوكاكو

منتخب بلجيكا يورو 2020 فنلندا دي بروين كأس الأمم الأوروبية

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