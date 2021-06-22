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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا يكشف عن وعده لأحمد رمزى قبل وفاته

أحمد السقا واحمد
أحمد السقا واحمد رمزى

منذ ظهوره والكل يشبهه بالممثل الكبير أحمد رمزي، وينتظرون أن يؤدي شخصيته في أي فيلم أو مسلسل حيث كانت تجمعهم صداقة قوية الا أن توفى 

 

وكشف أحمد السقا عن وعده لأحمد رمزى حيث قال :"

كنت قد وعدته ألا اتركه حتى آخر يوم في حياته عندما كنت ألتقي به،وعموما هو كان فنانا كبيرا ومهذبا ومحترما وكنت أجده مثل والدي رحمه الله،وحاولت أن أرد له جزءا من جميله علي،فأنا سعيد بأننا كنا نتحدث سويا،وأنني كنت أعرف شخصا مثل هذا الرجل.

 

 

وأضاف:"  النجم أحمد السقا أنه تعلم من الراحل أحمد رمزى الرضا وكنت طول الوقت جالس معه فى الساحل الشمالى نشوى ريش ضانى.. آخر مرة ركبنا العربية وقال بحب أغنية "الناس الرايقة

 

 

أضاف : كان يذكر لي دائما حب هذا الجيل لبعضه البعض، وعدم وجود الحقد والكره بين أي منهم، وأن هذا الصفاء الداخلي الذي تمتع به هذا الجيل هو سبب النجاحات التي حققوها سوياً، وعما استفاده السقا من علاقته  بالراحل أحمد رمزي قال : استفدت منه الكثير سواء فنيا أو في حياتي الخاصة، أو في طريقة التعامل مع الحياة بشكل عام، فكنت أعجب جداً بطريقة تفكيره وتعامله مع المواقف التي يمر بها، واستكمل : كان يتمتع رمزي بشخصية عظيمة وأعتبر نفسي محظوظاً لقربي منه.

السقا يوجه رساله لوالد الراحل في عيد الأب

نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه مع من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

 

ووجه أحمد السقا رسالة لوالده احتفالا باليوم العالمي للأب.

 

وكتب السقا «في #عيد_الأب أبي الغالي...ستبقى قدوتي مهما تعاظم من حولي الناس، وستبقى بطلي بما فعلته .. اللهم أنر قبر رجلاً كان لي الدنيا وما عليها».

 

وقع اختيار مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة 2021، على الفنان أحمد السقا لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

 

أحمد السقا يعد واحداً من أبرز الفنانين الذين تميزوا فى مجال الأكشن فى السينما المصرية ، وخلال الفترة القادمة ينتظر “ السقا ” عرض فيلمه العنكبوت ، والذي استغرق تصوير أكثر من عامين.

 

وتدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة ، والعمل يشارك فى بطولته عدد من أبرزهم منى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى.

أحمد رمزي احمد السقا مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي

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