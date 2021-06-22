دلال عبد العزيز وسمير غانم.. اقترب الأربعين ولا تعلم خبر وفاته

مَرَّت 32 يوما على رحيل الفنان سمير غانم واقترب الأربعين، ولا زالت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاته، فعلى الرغم أن الراحل كان معتادا أن يخبرها بكل شيء؛ ولكن هذه المرة تبدو مستحيلة.

ونصح الأطباء بعدم إخبار دلال عبد العزيز ، بخبر وفاة سمير غانم؛ حتى لا تتدهور حالتها الصحية حيث تعاني من نقص كبير في الأكسجين.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة من الذكريات جمعت والديها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم من خلال الصورة معلقة: "ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي ويقويكي️.. بحبكوا أوي أوي.. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين".

يذكر أن دنيا سمير غانم كشفت لأول مرة عن حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت دنيا سمير غانم عبر صفحتها على موقع “إنستجرام”: “والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف علي رجلينا عشان نساعد مامي، هي لسه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده”.

وتابعت: “شكرا جدا، ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا علي فراقه ويشفي مامي يا رب”.

إيمي توجه رسالة لروح والدها

وجهت الفنانة ايمي سمير غانم رسالة إلى روح والدها الراحل، احتفالاً بعيد الأب الذي يصادف غداً الاثنين، وذلك من خلال صور نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة “Happy father’s day pappy .. I love and miss u”.. بحبك يا أغلى حب في حياتي".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.