عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد سميرة صدقي.. فنان شهير تحرش بها وطبيعة علاقتها بالقذافي

سميرة صدقي ومحي اسماعيل
سميرة صدقي ومحي اسماعيل

يحتفل الوسط الفني، اليوم، بعيد ميلاد الفنانة سميرة صدقي، التي تنتمي لعائلة فنية، فوالدها الفنان عبد المقصود صدقي، ووالدتها فنانة مسرحية.

السيرة الذاتية لسميرة صدقي

سمير صدقي الفنانة المصرية ابنة الفنان الراحل عبد المقصود صدقي، ولدت في الثاني والعشرين من شهر يونيو، وذلك في عام 1960؛ لذلك فهي تبلغ من العمر 60 عاما، وبرجها الفلكي هو برج السرطان كما أنها من مواليد مدينة الإسكندرية، ولدت وسط عائلة فنية؛ لأن والدها فنان، وكان يدير فرقة مسرحية في الإسكندرية، وتربطه علاقة قوية بكبار المخرجين والفنانين؛ لذلك بدأت سميرة بالعمل معه على المسرح.

والدتها أيضا كانت ممثلة مسرحية، درست سميرة في كلية الآداب جامعة الإسكندرية وتخرجت منها، بدأت العمل الفني في فترة السبعينات وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة واشتهرت بالأدوار الثانوية أو الأدوار المساعدة ومن أشهر أفلامها هو فيلم “القرداتي” مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، كما أنها قدمت عدة عروض مسرحية متألقة ومنها مسرحية “راجل مفيش منه”، كما أنها قدمت عدة مسلسلات.

البداية الفنية لسميرة صدقي

الفنانة المصرية سميرة صدقي بدأت مسيرتها الفنية في فترة السبعينات فبعد التخرج انضمت لفرقة “المدبوليزم” مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقدمت معه مسرحية “راجل مفيش منه”، ثم مسرحية “يا مالك قلبي بالمعروف”، ثم قدمت أول مسلسل لها بعنوان “الشاطئ المهجور” والذي تم عرضه في عام 1975، ثم قدمت من بعده دور في مسلسل “نجم الموسم” والذي تم عرضه في عام 1977 مع الفنان الراحل محمد رضا، الفنانة هدى سلطان، وفي نفس العام شاركت في مسرحية “حماتي والمنديل”، ثم شاركت في السينما من خلال فيلم “عروس البحر”، فيلم “الفقراء أولادي” وذلك في عام 1980.

وتوالت أعمالها الفنية التي تعدت 130 عمل فني متنوع وكان من أشهر أعمالها هي المسرحيات نظراً لأن والدها كان مدير الفرقة المسرحية بالإسكندرية فكانت البداية الفنية لها مع والدها الفنان عبد المقصود صدقي، توقفت سميرة صدقي عن التمثيل لفترة ثم عادت مرة أخرى بعد غياب فقدمت عدة أعمال فنية منها مسرحية “حريم السلطانة” والتي تم عرضها في عام 2017، ومسلسل “يا أنا يا جدو” والذي يعتبر آخر أعمالها الفنية وذلك في عام 2020 وشاركت فيه مع الفنان القدير أحمد بدير، الفنان محمد نجاتي.

الزواج في حياة سميرة صدقي

تعرضت الفنانة سميرة صدقي للعديد من الشائعات خلال مسيرتها الفنية من أبرز هذه الشائعات أنها تزوجت سبعة مرات بالرغم أنها كانت متزوجة بالفعل من ابن خالتها من خارج الوسط الفني وكان زواج سري ورزقت منه بولد وبنت وهي لم تكشف عن هذا الزواج إلا بعد عودتها في الآونة الأخيرة، ومن الشائعات التي طالتها أيضاً هو زواجها من الشاعر الغنائي نجيب نجم شقيق الفنان الراحل محمد نجم، وكذلك شائعة زواجها من منتج أردني.

سميرة صدقي تتعرض للتحرش من محيي إسماعيل

كشفت الفنانة سميرة صدقي في أحد اللقاءات لها أنها تعرضت للتحرش من قبل الفنان محيي إسماعيل وذلك أثناء تصويرها فيلم “أنا والعذراء والجدي” والذي تم عرضه في فترة الثمانينات، تروي وتقول أنها أثناء تصوير مشهد ساخن مع الفنان محيي إسماعيل الذي يحاول تقبيلها فيفشل في سياق المشهد، فوجئت وهو يمسك بها ويحتضنها حتى أنها هرولت وهي تصرخ وابتعدت رافضة ما يقوم به وقالت: “إحنا بنصور يا جماعة ده مش حقيقي هو في كدة، وسبت الاستوديو ومشيت”.

علاقة سميرة صدقي بالرئيس معمر القذافي

من ضمن الشائعات التي حاصرت الفنانة سميرة صدقي أنها تزوجت من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سراً، وذلك خلال إقامتها عروض مسرحية خاصة للزعيم الليبي مع الفرقة المسرحية الخاصة بها، كما أكدت في أكثر من لقاء معها أنها شاركت في عروض مسرحية مع الفنان فاروق فلوكس وإبراهيم خان وفاروق نجيب وذلك للعسكريين في ليبيا لكنها لم تلتق بالقذافي نهائياً، وأشارت أن هناك بعض الفرق التي قدمت عروض مسرحية خاصة للقذافي ولكن فرقتها لم تكن منهم وأكدت أن هذه الشائعات لا تغضبها إطلاقاً.

سميرة صدقي عيد ميلاد الفنانة سميرة صدقي عبد المقصود صدقي محيي إسماعيل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يكشف عن وعده لأحمد رمزى قبل وفاته

سعاد حسني وسر تعرضها للإغماء في المشرحة

هيدي كرم وقصة الحريق الذى كان سيتسبب في وفاتها هي وابنها

اليوم.. العرض الخاص لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

في عيد ميلاده.. أشرف عبد الغفور يصدم ابنته ريهام بهذا التصريح

أيتن عامر: عرفت من المتسبب في حملة الهجوم عليا.. وأنا أقل الناس اللي بتتشتم

"لو كنت" لـ أكرم حسني وهيفاء وهبي تقترب من 6 ملايين مشاهدة

نشرة الفن.. ديانا كرزون تستقبل مولودتها الأولى.. التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها

ترشيحاتنا

مسكن الجن.. حفرة غامضة تنسج حولها الأساطير منذ قرون في اليمن

احم نفسك واخلص من الحر.. بدائل النوم أمام المروحة

فضل سورة الفجر في إنجاب الذكور.. يعلقوها على زوجاتهم.. حقيقة أم بدعة؟

أجسام غامضة تطير في السماء.. تقرير حكومي يكشف أسرارها

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر

ألمانيا تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

بشائر الصيف.. خبراء الأرصاد يكشفون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ