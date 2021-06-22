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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفاجأة سارة للعالم.. لقاح جديد وفعّال لــ كورونا إسمه عبدالله

تفاصيل لقاح عبد الله
تفاصيل لقاح عبد الله

في مفاجأة سارة للعالم حول لقاحات فيروس كورونا «كوفيد 19» أعلنت دوائر علمية عن توصل مختبر كوبي إلى لقاح جديد تصل نسبة فعاليته إلى 92.28٪ واسمه « عبدالله ».

الإعلان عن لقاح « عبد الله » 

بدأت شركات التكنولوجيا البيولوجية الكوبية BioCubaFarma، العمل على إنتاج 5 لقاحات ضد فيروس كوفيد 19، لكن فعاليتها لم تصل إلى نسب مرتفعة، باستثناء لقاح «عبد الله» الذي أعلنت الشركة نجاحه بنسبة 92.28%، ومن المقرر استخدامه قريبا.

وأعلنت قناة روسيا اليوم، أن الدراسة السريرية للمرحلة الأولى مع 132 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 19 و 54 عامًا بدأت  في 7 ديسمبر الماضي، وتتضمن المرحلة الثانية 660 من المتطوعين، وقد تجرى على كبار السن حتى 80 عامًا.

نسبة فعالية اللقاحات العالمية الشهيرة 

ترتيب اللقاحات العالمية المستخدمة بشكل رسمي في دول العالم لمكافحة فيروس كورونا يختلف حسب طبيعة الاستخدام والتخزين والجرعات، لكن دراسات علمية أشهرها مقارنة لقاحات «كوفيد 19» التي نشرتها كلية الطب بجامعة «ييل» الأمريكية في نيو هيفن بولاية كونيتيكت، كشفت فعالية اللقاحات.

ويأتي لقاح شركة فايزر- بيونتيك بفعالية قدرها 95%، لكن اللقاح يواجه مشاكل خاصة بالتخزين في درجات حرارة معينة مما قد يصعب عملية الحفاظ عليه أو نقله وتخزينه لفترات.

أما لقاح أكسفورد أسترازينيكا بفعالية 76% يتميز بسهولة نقله وتخزينه وانخفاض تكلفته، وثالث اللقاحات لقاح  موديرنا سهل التخزين ويأتي بفعالية من 86.4% حتى 94.1%.

أما أشهر اللقاحات في الدول العربية وشرق آسيا، فهو لقاح سينوفارم الصيني بفعالية 79% ويحفظ اللقاح في درجة حرارة +2 إلى +8، ما يجعله سهل التخزين والتوزيع.

لماذا سُمي لقاح « عبد الله » بهذا الإسم 

استخدمت الشركات الكوبية إسم « عبد الله » رسميا لـ لقاحاها الجديد الأكثر فعالية اشتقاقًا من من مسرحية عبد الله التي ألفها شاعر كوبا الشهير «خوسيه مارتي». 

خوسيه مارتي شاعر كوبي شهير رحل سنة 1895 عن 42 عاما، وكان معروفًا بحبه الغزير للعرب وتمجيده لتاريخهم وبطولاتهم، واستخدام الأسماء العربية في مسرحياته وقصائده الشعرية.

واستخدم مارتي في مسرحيته التي اشتق منها الاسم بطلًا عربيًا من النوبة وأسماه « عبد الله ». 

 

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