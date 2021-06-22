حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

سلالة جديدة من كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، إن الفيروسات لديها قابلية كبيرة للتحور، موضحًا أن شكل الفيروس به "شوك"، وهى من تجعلها تتحور.



وأضاف مستشار الرئيس للصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أن هناك دول تعاني حتى الآن من إصابات فيروس كورونا.



ولفت مستشار الرئيس للصحة إلى أن كل دولة تتعامل مع الفيروس بـ طريقتها، كاشفا أن لقاحات كورونا تواجه الفيروس، وستقضي عليها.



وأشار تاج الدين، إلى أنه حتى هذه اللحظة لن تظهر سلالات جديدة من سلالات كورونا بمصر، وأنه لحظة انتشار سلالة جديدة فى الهند تم اتخاذ الإجراءات السريع وكشف أن هناك إجراءات تتم مع القادمين من الدول الخارجية لمصر.

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا

وكشف مستشار الرئيس للصحة، أن القول بدخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا يعتبر استباقا للأحداث.

معقبا: "لا نستطيع استباق الأحداث حول الموجة الرابعة ونستطيع تحديد ما إذا كان هناك موجة رابعة من كورونا أم لا" و "نتابع يوميا مستوى العالم مع الإجراءات التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة من ظهور سلالات جديدة".



وأكد: "السلالات المتحورة جعلت الدولة المصرية تطبق وتهتم بالإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة خاصة في الموانئ المصرية سواء البحرية أو الجوية للحد من وصول أي أنواع أخرى من الفيروسات لمصر".



وتابع: "الإجراءات الاحترازية وحملة التطعيمات كان لهما آثار إيجابية في المساهمة للحد من انتشار الفيروس"، مردفا: "مازلنا في حاجة لاتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد للحد من انتشار الفيروس بشكل عام".

في سياق آخر، قالت الخبيرة الهندية المعروفة إن نتائج التجارب الأولية بشأن لقاح "كيورفاك" الألماني ضد كورونا ، كانت مخيبة للآمال.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في الهند أول مرة، انتشرت حاليا في أكثر من 80 دولة وأن خبراء الصحة يراقبون طفرات أخرى محتملة لها.

وذكرت ماريا فان كيركوف، المسؤولة في منظمة الصحة العالمية أن الطفرات المثيرة للقلق تظهر زيادة في قابلية انتقال العدوى، ما يعني وجود طفرات تسمح للفيروس الالتصاق بالخلية وإصابتها بسهولة أكبر، وبالتالي إصابة عدد أكبر من الأشخاص بسرعة.

وانتشرت سلالة كورونا الهندية التي يطلق عليها "دلتا" بسرعة كبيرة في أراضي الهند، مسببة ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابات والوفيات، ثم باتت هي السلالة المهيمنة على الحالات المكتشفة في بريطانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن السلالة الجديدة المكتشفة في الهند "مصدر للقلق"، فيما حذرت الولايات المتحدة من أن تلك السلالة تمثل نحو 6% من الحالات لديها.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، إن إجمالي الإصابات بسلالة "دلتا" في بريطانيا ارتفعت بواقع 29892 حالة، موضحة أن أكثر من 90% من الحالات الجديدة تعود إلى هذه الطفرة.

وعلى خلفية الطفرة في الإصابات بالمتحور الهندي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأجيل رفع قيود كورونا لمدة أربعة أسابيع وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال جونسون إن تأجيل الخطوة الرابعة إعادة فتح البلاد، والتي كان من المقرر إجراؤها في 21 يونيو، سيسمح لمزيد من الناس بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح قبل تخفيف القيود.

كانت هيئة الصحة العامة في بريطانيا ذكرت في تحليل لها أن لقاح "فايزر" فعال بنسبة 96% ضد الاستشفاء من متغير "دلتا" بعد تلقي الجرعة الثانية، أما لقاح "أسترازينيكا" فهو فعال بنسبة 92%.



