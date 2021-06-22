حياة كريمة.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع اللجان النوعية بمجلس النواب

كشف عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع اللجان النوعية في مجلس النواب.

وقال عبد الهادي القصبي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة "المذاع على قناة " المحور"، :" توقيت لقاء رئيس الوزراء مع اللجان النوعية في مجلس النواب في غاية الأهمية"، مضيفا:" استعرض رئيس الوزراء أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية في مصر ".

وأضاف عبد الهادي القصبي:" رئيس الوزراء تحدث عن ملف حياة كريمة مبادرة الرئيس السيسي من اجل تطوير الريف المصري "، مضيفا:" قبل 7 سنوات مصر كان بها حالة من الفوضى ومؤسسات منهارة ولكن مصر الآن دولة قوية تلعب دورها المحوري في المنطقة بكفاءة وتحصل على احترام العالم ونشهد أمن واستقرار وتنمية ".

وتابع عبد الهادي القصبي:" مشروع حياة كريمة وتوفير الريف المصري يعتبر مشروع ضخم للغاية تكلفته حوالي 700 مليار جنيه وهذا المشروع يمس حياة غالبية الشعب المصري"، مضيفا:" يتم الوصول إلى القرية المصرية والمواطن البسيط من خلال مبادرة حياة كريمة ".

واكمل عبد الهادي القصبي :" مصر شهدت كم هائل من المشروعات القومية في مختلف المجالات والقطاعات وسط التحديات العالمية، ومصر من ضمن دول قليلة تحقق معدل نمو إيجابي، كما قطعت مصر شوطا طويلا في تطوير البنية الأساسية والتحتية، وطلبت من رئيس الوزراء مزيد من التركيز على بعض الملفات مثل ملف الصرف الصحي ومعالجة المياه والإصلاح الإداري في كافة القطاعات ".



واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا اليوم ، مع رؤساء اللجان النوعية لمناقشة عدد من الملفات والقوانين التي تخص المواطن المصري .

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.