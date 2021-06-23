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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات فولكس فاجن تي روك 2021 في السعودية

فولكس فاجن تري روك
فولكس فاجن تري روك 2021

تواصل مجموعة فولكس فاجن تألقها داخل الأسواق العالمية و العربية، من خلال طرحها محركتها القوية و احدث التجهيزات و المواصفات التى يتطلبها المستهلك .

كما ان مجموعة فولكس فاجن ثبتت وجودها داخل الأسواق السعودية بالأخص ، من خلال كثرة اصدارتها و تنوع محركتها ، لذلك جاء طراز " تي روك " الجديدة المستوحاة من سيارة  تيجوان الـSUV.

 

مواصفات فولكس فاجن تي روك

و يستعرض موقع " صدى البلد " الإخباري ، مواصفات وأسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدام " تي روك " موديل 2021 في السوق السعودي، لكونها تقع اسفل طراز تيجوان .

 

و ينتمى طراز فولكس فاجن تي روك 2021 الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV ، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1400 سي سي تيربو، يستخرج قوة 150 حصان، وعزم الدوران 250 نيوتن. متر، تقترن السيارة ناقل حركة اوتوماتيكي طراز DSG 7 سرعات.

 

و تتميز سيارة تي روك بنظام الدفع الثنائي للعجلات الامامية، و يمكن تغيير لنظام اخر بالدفع الرباعي بسيستم Motion 4، بالإضافة إلى نظام صوتي مميز من 6 سماعات Beats بقوة 300 وات، وحملت السيارة على مقصورة داخلية ذات لونين مختلفين، مع إمكانية الاتصال بالهواتف وأداء المكالمات من داخل المقصورة، بجانب دعم الدخول بدون مفتاح وإمكانية غلق وفتح باب حقيبة الأمتعة كهربائياً.

و حصلت سيارة فولكس فاجن تي روك على وسائد هوائية أمامية وجانبية لكافة الركاب، وذلك مع مساعد ركن وكاميرا خلفية،  وفرامل توقف أوتوماتيكية في حالات الطوارئ والتحكم بالهبوط وتسلق المنحدرات، إضافة إلى توفر عدة أنماط قيادة تشمل الرياضية والطرق الوعرة.

 

اما عن أسعار سيارة فولكس فاجن تري روك 2021 في السعودية ، فتأتى كالتالي .

- الفئة الأولى TREND بسعر 83 الف ريال . 

- الفئة الثانية STYLE بسعر 102 الف ريال . 

- الفئة الثالثة SPORT R-LINE بسعر 121 الف ريال .

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أسعار ومواصفات فولكس فاجن تي روك 2021 في السعودية

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