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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يرد على مطالب إلغاء التابلت في امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة من احد أولياء الأمور عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب نصها كالتالي: التابلت أصبح غير ملزم للطلاب في امتحانات الثانوية العامة ، ومعظم الطلاب ينوون عدم تضييع وقت فيه أثناء الامتحان والاكتفاء بالحل ورقيا ، بل وهناك طلاب كثيرون "هكروا التابلت " هل ممكن إلغاء موضوع التابلت  ونخلي الحل في البابل شيت وفي ورقة الأسئلة وكده يبقى عندنا وسيلتان لمراجعة إجابة الطالب وفي نفس الوقت تم تأمين اللجان خصوصا أن الموبيلات ممنوعة.

ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم على هذه الرسالة قائلا : نحن نحاول تقديم كل الطرق في امتحانات الثانوية العامة ونعمل على اختبارها ، ونسمع كل الآراء العاقلة

واضاف وزير التربية والتعليم : سوف ندرس ما حدث في البروفة الثالثة ل امتحانات الثانوية العامة من كل النواحي ، ونقرر بعدها الشكل النهائي للامتحانات

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه تلقى رسالة من احدى طالبات الثانوية العامة قالت فيها :  «شكرا ع امتحان الاحياء الأسئلة كانت حلوه وليست تعجيزية».

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب أولياء أمور مصر عبر تطبيق واتس اب : هذه رسالة من طالبة مصرية ، مما يؤكد ان موضوع صعوبة الأسئلة مسألة نسبية تماما

وأضاف وزير التربية والتعليم : الهدف من أي امتحان هو تحديد مستويات الطلاب وليس أن يحصل كل طالب على ١٠٠٪؜ ، مع ملاحظة أن الامتحان موحد للكل يعني مستوى الصعوبة على الكل والمنافسة عادلة تماما.» 
 

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : أرجو  نصح طلاب الثانوية العامة بالتدريب على الامتحانات من خلال منصة حصص مصر وقناة مدرستنا 2 و منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري على التابلت ، وذلك للتعود على شكل الأسئلة الجديد التي تقيس عمق الفهم.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تنشر جميع امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يمتحنها طلاب الثانوية العامة حاليا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن نشر امتحانات يونيو ٢٠٢١ التجريبية لطلاب الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم ، هدفه تدريب طلاب الثانوية العامة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديد والتعود على الإجابة بنظام البابل شيت.

كما أعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة تنشر أيضا  الإجابات الصحيحة لامتحانات الثانوية العامة التجريبية على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على امتحانات الثانوية العامة التجريبية وإجاباتها الصحيحة بنظام البابل شيت من خلال الضغط هنا 

وزير التعليم التابلت الغاء امتحانات الثانوية العامة

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