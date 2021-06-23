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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-6-2021 في مصر .. فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء  23 -6-2021  تقريرًا مُفصلًا عن اسعار الذهب في مصر.

وفيما يلي نعرض لكم أسعار الذهب اليوم في مصر: 

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 659 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 768 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 879 جنيها للجرام.

وسعر الجنيه الذهب يسجل 6138  جنيهاً.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية: إن اسعار الذهب تشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وأضاف: تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب 21 جرام الذهب عيار 24 أسواق المال العالمية اسعار الذهب

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