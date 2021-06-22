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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت  اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22-6-2021، بعد أن تراجع بمتوسط 5 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بالمقارنة بما كانت عليه أسعار المعدن الأصفر في محلال الصاغة أمس.


بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين اعيرة الذهب نحو 659 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 879 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بقيمة 769 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 513 جنيها 


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6152 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.332 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 878.9 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ودايما ما ينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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