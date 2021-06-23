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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى النهر بالمحافظات التي يمر بها  النيل،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية  

إزالة 569 حالة تعد على نهر النيل في بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي  الذي يعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم"أمس "إزالة 10حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 2250متراً بنطاق مركز ومدينة ببا ،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها  على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 579 حالة تعد على إجمالي مساحة تقدر بنحو 215 ألف و261 متراً، وذلك منذ بداية الحملة وحتى صباح اليوم

تجدرالإشارة إلى الموجة الحالية من الإزالات تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،حيث قد بدأت الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضى ،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة

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