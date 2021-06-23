عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فأر يستغيث .. مُربي زواحف يلتقط صورًا مرعبة لـ ثعبان يلتهم فريسته

فأر يستغيث .. مُربي
فأر يستغيث .. مُربي زواحف يلتقط صورًا مرعبة

أظهرت صور مرعبة لمُربّي زواحف إندونيسي مدى الألم الذي تعاني منه الفئران عندما تقع فريسة للثعابين على اختلاف أحجامها. 

 

وحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تعرّض أحد الفئران للاختناق الشديد أثناء أكله من قبل ثعبان يبلغ طوله 3 أقدام.

 

وذكرت الصحيفة، أن دزول دزولفكري، 48 عاماً، ومالك الزواحف من إندونيسيا التقط مجموعة من الصور عندما كان يضع الفأر وهو حي لحيوانه الأليف في وقت سابق من هذا العام.

كواليس الصور 

وترك «دزولفكري» الفأر في قفص الثعبان ثم أمسك بكاميرته حيث ضرب المفترس فريسته بسرعة، ولف الفأر في ذيله أثناء تقييده حتى الموت على مدار مدة بلغت الـ 5 دقائق. 

 

وأوضح مُربّي الزواحف الإندونيسي أنه على الرغم من حرصه على تدريب الثعابين على أكل الفئران الميتة إلا أن معظمهم لا يحب سوى أكلها حيّة.

شعر بالحزن 

وأضاف  دزول دزولفكري: «على الرغم من أنني كنت سعيدًا ومتحمسًا لالتقاط هذه اللقطات إلا أنني شعرت بالحزن الشديد على الفأر أثناء مشاهدته وهو يكافح للعيش من جديد». 

 

وتأكل معظم الثعابين فرائسها في جلسة واحدة عن طريق فكها، ولا تحتاج إلى إطعامها مرة أخرى لأسابيع أو أحيانًا لأشهر.

سباحون يرصدون ثعبان قاتل يعوم حولهم بالمياه | صور

بـ ثعبان ضخم.. محمد عبد الغني يشارك متابعيه صورًا جديدة


 

مربي زواحف فئران ثعابين فأر ماللك زواحف اندونيسيا زواحف إندونيسي ديلي ميل البريطانية صحيفة ديلي ميل البريطانية ثعبان ثعبان ضخم الثعبان فريسة

ترشيحاتنا

طفل من دار أيتام يفوز بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

الوزراء يوافق على إعادة تخصيص أراضي أملاك دولة لأغراض خدمية وتنموية

فأر يستغيث .. مُربي زواحف يلتقط صورًا مرعبة لـ ثعبان يلتهم فريسته

العناني يلتقي وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا

تغزل فى الأهلي.. حازم إمام يغري فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

جالاتا سراي وإشبيلية .. وكيل ديانج يثير الجدل حول مستقبله مع الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

بعد خطاب الجبلاية .. الكاف يبحث تقديم موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو

مفاجأة.. ما سر مرض عماد متعب ومما يعاني ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

فيديو

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

المزيد

ساحة رأي

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ