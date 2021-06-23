فأر يستغيث .. مُربي زواحف يلتقط صورًا مرعبة لـ ثعبان يلتهم فريسته

أظهرت صور مرعبة لمُربّي زواحف إندونيسي مدى الألم الذي تعاني منه الفئران عندما تقع فريسة للثعابين على اختلاف أحجامها.

وحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تعرّض أحد الفئران للاختناق الشديد أثناء أكله من قبل ثعبان يبلغ طوله 3 أقدام.

وذكرت الصحيفة، أن دزول دزولفكري، 48 عاماً، ومالك الزواحف من إندونيسيا التقط مجموعة من الصور عندما كان يضع الفأر وهو حي لحيوانه الأليف في وقت سابق من هذا العام.

كواليس الصور

وترك «دزولفكري» الفأر في قفص الثعبان ثم أمسك بكاميرته حيث ضرب المفترس فريسته بسرعة، ولف الفأر في ذيله أثناء تقييده حتى الموت على مدار مدة بلغت الـ 5 دقائق.

وأوضح مُربّي الزواحف الإندونيسي أنه على الرغم من حرصه على تدريب الثعابين على أكل الفئران الميتة إلا أن معظمهم لا يحب سوى أكلها حيّة.

شعر بالحزن

وأضاف دزول دزولفكري: «على الرغم من أنني كنت سعيدًا ومتحمسًا لالتقاط هذه اللقطات إلا أنني شعرت بالحزن الشديد على الفأر أثناء مشاهدته وهو يكافح للعيش من جديد».

وتأكل معظم الثعابين فرائسها في جلسة واحدة عن طريق فكها، ولا تحتاج إلى إطعامها مرة أخرى لأسابيع أو أحيانًا لأشهر.



