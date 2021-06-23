يوتيوب: أشهر 10 سيارات فى العالم.. و نصيب الأسد لـ تسلا

ربما لاتكون Tesla- تسلا في المقدمة عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات ولكنها متصدرة للمشهد بطريقتها الخاصة، خاصةً مع الكشف عن تحليل بيانات البحث الخاصة بمنصة يوتيوب لقائمة مكونة من 532 سيارة هي الأكثر شعبية في العالم عبر 71 علامة شهيرة، حيث أظهرت الدراسة السيارات الأكثر شعبية، وكانت تسلا في المقدمة.

وبالرغم من عدم تصدر تسلا لقوائم المبيعات بالحديث عن موديلاتها الرائدة موديل S و X ، إلا أن هناك إصدار مثل “موديل 3” نفسه أثبت نفسه ضد منافسيه، كما أن "موديل 3" الخاصة بـ تسلا هي السيارة السادسة عشر الأكثر مبيعا في العالم، وكذلك ارتفعت مبيعات "موديل Y " بشكل كبير.

و بحسب موقع CarInsurance، زاد الطلب على منتجات تسلا بشكل بفوق قدراتها على الإنتاج، وتفيد التقارير أن انتاج الربع الثاني نفد بسبب الطلب عليه كثراً فور طرحه للحجز المسبق، و هناك معلومات شبه رسمية تفيد أن "موديلY " كاد أن ينفد من الطلب عليه قبل نهاية الربع الثالث لعام 2021 الجاري.

وللعلم تتبع تسلا أسلوبها الخاص في التسويق لمنتجاتها، حيث تروج لأخبار سياراتها بشكل مميز بزيد من شعبية الشركة ومركباتها في وفت واحد، كما تملك تسلا عدد ضخم من المعجبين ومالكي سياراتها على منصات التواصل الاجتماعي، بفضل مالكها الملياردير الشهير ايلون ماسك.

و بالعودة لقائمة أشهر السيارات على يوتيوب، نجد أن تسلا لها نصيب الأسد من خلال 4 موديلات، خاصة "موديل 3" الذى يحتل صدارة الترتيب، و خلفها مباشرة إصدار " تسلا رودستر في المركز الثاني.

بينما تربع العملاق الياباني، المصنع الأول للسيارات في العالم المركز الثالث بسيارة "تويوتا سوبرا"، وفى الترتيب الرابع حلت سيارة هوندا سيفيك الشهيرة، أما الخامس و السادس كان على التوالي لسيارتي لامبورجيني افنتادور و مازدا 3.

جاءت أودي R8 في المركز السابع، تليها سيارة BMW I8، ثم سيارة تسلا "موديل X"، والعاشر من نصيب تسلا "موديل 5".