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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ 16 سيارة إطفاء ولانش.. إخماد حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالجيزة

حريق
حريق

سيطرت ١٦ سيارة إطفاء ولانش من قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بمبنى أرشيف مجلس الدولة بالجيزة بعد قرابة ٣ ساعات من اندلاعه.

 

واستعانت قوات الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بدعم من سيارات الإطفاء ليصل عددها إلى 16 إضافة إلى لانش من قوات الإنقاذ النهري يتمركز بنهر النيل بالقرب من موقع الحريق لسهولة ملأ سيارات الإطفاء بالمياه.

 

وانتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى مسرح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات إطفاء الحريق.

 

آثار الحريق

والتهمت النيران الطابقين الارضي والاول حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة لوجود كميات من الأوراق حيث تم الاستعانة بسيارة إطفاء اخرى ليصل العدد الى ٦ سيارات إطفاء.


وكانت بدأت عصر اليوم، الأربعاء، قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق  اندلع داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بجوار السفارة السعودية بشارع أحمد نسيم بالجيزة.

 

وانتقل عدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحاولة السيطرة عليه.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى الجيزة وتبين انه مبنى تابع لمجلس الدولة، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كوردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

 

وأشارت مصادر إلى أن الحريق لا علاقة له بمبنى مجلس الدولة بالدقي وأنه نشب بمبنى أرشيف ومخزن تابع للمجلس بدائرة قسم شرطة الجيزة بشارع احمد نسيم.

 

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