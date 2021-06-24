تنافس آبل.. كل ما تريد معرفته عن ساعة فيسبوك الذكية

تخطط شركة فيسبوك Facebook، للدخول في مجال إنتاج وبيع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي تقدم خدمات شخصية، وتزود عملاقة التقنية الأمريكية الجيل الأول من ساعتها الذكية بمواصفات ومزايا خاصة تجعلها منافسة لساعة آبل الشهيرة.

إليك كل ما تريد معرفته عن ساعة فيسبوك الذكية، وفقا لما ذكره موقع "trak.in".

موعد إطلاق ساعة فيسبوك الذكية:

من المتوقع إطلاق ساعة فيسبوك الذكية في أوائل العام المقبل، أو في فصل الصيف لعام 2022، وستكون الساعة القادمة متاحة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند.

مواصفات ساعة فيسبوك الذكية:

ستحتوي الساعة الذكية القادمة من قبل عملاقة الوسائط الاجتماعية على شاشة يمكن فصلها عن الجسم، ومن المثير للاهتمام أن Facebook Smartwatch ستحتوي أيضًا على كاميرتين، حيث من المحتمل أن تعمل ميزة الكاميرا بطريقة مختلفة، كما يمكن للمستخدم نزع الجزء القابل للفصل من المعصم كي يتمكن من النقر فوق الصور ومقاطع الفيديو بالجهاز.

وبما أن فيسبوك هي الشركة المصنعة للجهاز القابل للارتداء، فمن المحتمل أن تزود عملاقة التواصل الساعة بتطبيقاتها المختلفة بما في ذلك إنستجرام وواتساب، كي يتمكن المستخدم من إرسال الرسائل عبر خدماتها المختلفة، جنبا إلى جنب مزايا تعقب الحالة الصحية على غرار ساعات آبل، من بينها مراقبة دقات القلب.

وكما ستدعم ساعة فيسبوك الذكية إجراء مكالمات الفيديو عالية الدقة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، بعد فصل الساعة عن المعصم، وستكون إمكانية فصل الشاشة ونزعها عن مجسمها من أبرز مميزات الساعة، بالإضافة إلى دعم شبكات الاتصال الخلوي ولن تحتاج إلى ربطها بالهاتف الذكي.

وكما تخطط فيسبوك للعمل مع شركات أخرى لإنتاج إكسسوارات وملحقات يمكن إرفاقها بالجزء المحوري لكاميرا الساعة مثل حقائب الظهر، كي يقبل الأشخاص للاعتماد على الساعة بنفس اقبالهم على استخدام الهواتف الذكية.

خيارات الألوان لساعة فيسبوك الذكية

تشير الشائعات إلى ساعة فيسبوك ستأتي بثلاثة خيارات لونية هي: الأبيض والأسود والذهبي، ومن المحتمل أن تأتي ينسخة زرقاء مماثل إلى شعار فيسبوك المميز.

سعر ساعة فيسبوك الذكية

من الممكن أن يبدأ سعر الجيل الأول من Facebook Smartwatch بحوالي 400 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه مصري).