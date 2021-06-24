لا غلاء بعد اليوم.. كيف انهت البحيرة جشع تجار اللحوم ؟

مشروع "عاداة"

شهدت محافظة البحيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، التي غيرت معالم الحياة داخل جميع المراكز، يأتى على رأسها مشروع «عاداه»،المقام بقرية سيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار، الذى يُعد أحد أكبر مشروعات الإنتاج الحيوانى فى محافظات الدلتا، حيث يضم مئات الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية ويعمل به المئات من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود لدعم الثروة الحيوانية وتنميتها بهدف سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم والبروتين الحيواني وضبط أسعارها بالأسواق وكذا تعظيم الموارد الذاتية من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والتوسع فيها وتنمية قدراتها الإنتاجية لزيادة العائد منها وتوفير فرص العمل للشباب .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المشروع شهد العديد من الخطوات لتطويره وتنميته للوصول للمشروع بالطاقة الاستيعابية لمحطات الإنتاج الحيوانى لعدد 3000 رأس، موضحًا أن المشروع مقام على مساحة 650 فدان عبارة عن ( 500 فدان أراضي زراعية يتم زراعتها بالمحاصيل الحقلية المتنوعة وتدخل فى صناعة الأعلاف اللازمة لتربية الحيوانات والتسمين – 150 فدان عنابر تضم 946 رأس ماشية تسمين وإنتاج ألبان ).

أوضح محافظ البحيرة، أن يعمل بالمشروع 57 عامل ما بين مشرفين ( زراعي - حيواني ) وأطباء بيطريين وعمال وسائقين ويحقق المشروع صافى أرباح تتجاوز 2 مليون جنية سنوياً، مضيفًا أن تم إدخال زراعات جديدة مثل بنجر السكر والخرشوف والفول البلدى والمحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والبرسيم محاصيل ذات عائد اقتصادى تخدم الإنتاج الحيوانى.

أشار محافظ البحيرة، إلي أن تم زراعة حوالي 7 أفدنة من نبات البونيكام ، كما تم استغلال الآلات التي تم استلامها من مشروع المخلفات فى إدخال منظومة الزراعة الآلية بالمشروع، مؤكداً أن هذا المشروع كان عامل أساسي للقضاء على جشع التجار من خلال تقليل أسعار اللحوم وفتح العديد من منافذ البيع على مستوى مراكز المحافظة.