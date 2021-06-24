كلوب هاوس يكتسب أيقونة جديدة.. تعرف إلى صاحبة الشعار الحالي

حصل تطبيق الدردشة الصوتية القائم على الدعوة كلوب هاوس Clubhouse، على شعار جديد مختلف تماما، وقالت الشركة في تغريدة لها الأسبوع الماضي، إن الفنانة درو كاتاوكا الرائعة، تنقل القيادة إلى الناشط والمبدع البرازيلي داندارا باغو.



ووفقا لما ذكره موقع "freepressjournal"، يتم استخدام شعار Clubhouse لتوضيح ما تمثله الشركة للمجتمع، إذ يستخدم التطبيق صورًا لأشخاص مختلفين كرمز للتطبيق، لإبراز تنسيقه الذي يتسم بدرجة عالية من الديمقراطية، حيث تجلب منصة الدردشة الاجتماعية صور الفنانين الاستثنائيين لجذب انتباه المستخدمين.

صور الفنانين المستخدمه كشعار لتطبيق كلوب هاوس

من هي داندارا باغو؟

اختار تطبيق كلوب هاوس الناشطة الحقوقية البرازيلية، داندارا باغو، لتصبح صورتها رمزا لأيقونة تطبيقه الذي ذاع صيته مؤخرا بين مستخدمي منصتي أندرويد و ios على مستوى العالم.

وتعمل "داندارا" كـ ناشطة ومنتجة ومناضلة في مجال حقوق الإنسان ومناصرة حقوق المرأة خاصة بالنساء السود، ولدت في ريسيفي، بيرنامبوكو، ولاية تقع في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل والتي تعد واحدة من أفقر المناطق في البلاد، وواحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض، وقالت الشركة في بيانها إن "باغو" واحدة من بين 12 أخ، توفي 4 منهم وهم أطفال.

ولمع نجم "داندارا"، بعدما اجتذبت غرفة النادي البرازيلي على المنصة الصوتية ملايين المتابعين، فقد برزت قدرات وشخصية الناشطة الحقوقية القوية في تسليط الأضواء على أبرز القضايا من خلال غرف الدردشة بتطبيق كلوب هاوس.

وتزين صورة "داندارا" التطبيق حاليا، تكريما لدورها البارز في التصدي للعنف ضد النساء السود والعنصرية وتقديم خدمة يحتاجها إليها بلدها.

الجدير بالذكر أن شركة Clubhouse، غيرت صورة التطبيق في 8 فبراير الماضي، إلى وجه الموسيقي أكسل منصور، والذي افتتح غرفة للمشاركة في التطبيق حيث يغني فيها كل ليلة.

وقبل "منصور" زين كلوب هاوس بصور عازف الجيتار وكاتب الأغاني Bomani X، والذي اشترك في خدمة الدردشة الصوتية في شهر يوليو وبدأ العزف على جيتاره داخل غرف Cotton Club.

وبالرغم من الظروف الصعبة التي انطلق فيها تطبيق كلوب هاوس، إلا أنه استطاع جذب الملايين من المستخدمين، حيث استقطب تطبيق الدردشة الصوتية الاجتماعية القائم على الدعوى أكثر من مليون مستخدم لنظام أندرويد، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف غرفة يتم انشاؤها يوميا.