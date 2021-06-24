عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كلوب هاوس يكتسب أيقونة جديدة.. تعرف إلى صاحبة الشعار الحالي

داندارا باغو
داندارا باغو

حصل تطبيق الدردشة الصوتية القائم على الدعوة كلوب هاوس Clubhouse، على شعار جديد مختلف تماما، وقالت الشركة في تغريدة لها الأسبوع الماضي، إن الفنانة درو كاتاوكا الرائعة، تنقل القيادة إلى الناشط والمبدع البرازيلي داندارا باغو.


ووفقا لما ذكره موقع "freepressjournal"، يتم استخدام شعار Clubhouse لتوضيح ما تمثله الشركة للمجتمع، إذ يستخدم التطبيق صورًا لأشخاص مختلفين كرمز للتطبيق، لإبراز تنسيقه الذي يتسم بدرجة عالية من الديمقراطية، حيث تجلب منصة الدردشة الاجتماعية صور الفنانين الاستثنائيين لجذب انتباه المستخدمين.

Clubhouse Archives - JuicyAppleNews
صور الفنانين المستخدمه كشعار لتطبيق كلوب هاوس

من هي  داندارا باغو؟

اختار تطبيق كلوب هاوس الناشطة الحقوقية البرازيلية، داندارا باغو، لتصبح صورتها رمزا لأيقونة تطبيقه الذي ذاع صيته مؤخرا بين مستخدمي منصتي أندرويد و ios على مستوى العالم.

وتعمل "داندارا" كـ ناشطة ومنتجة ومناضلة في مجال حقوق الإنسان ومناصرة حقوق المرأة خاصة بالنساء السود، ولدت في ريسيفي، بيرنامبوكو، ولاية تقع في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل والتي تعد واحدة من أفقر المناطق في البلاد، وواحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض، وقالت الشركة في بيانها إن "باغو" واحدة من بين 12 أخ، توفي 4 منهم وهم أطفال.

ولمع نجم "داندارا"، بعدما اجتذبت غرفة النادي البرازيلي على المنصة الصوتية ملايين المتابعين، فقد برزت قدرات وشخصية الناشطة الحقوقية القوية في تسليط الأضواء على أبرز القضايا من خلال غرف الدردشة بتطبيق كلوب هاوس.

وتزين صورة  "داندارا" التطبيق حاليا، تكريما لدورها البارز في التصدي للعنف ضد النساء السود والعنصرية وتقديم خدمة يحتاجها إليها بلدها.

الجدير بالذكر أن شركة Clubhouse، غيرت صورة التطبيق في 8 فبراير الماضي، إلى وجه الموسيقي أكسل منصور، والذي افتتح غرفة للمشاركة في التطبيق حيث يغني فيها كل ليلة.

وقبل "منصور" زين  كلوب هاوس بصور عازف الجيتار وكاتب الأغاني Bomani X، والذي اشترك في خدمة الدردشة الصوتية في شهر يوليو وبدأ العزف على جيتاره داخل غرف Cotton Club.

وبالرغم من الظروف الصعبة التي انطلق فيها تطبيق كلوب هاوس، إلا أنه استطاع جذب الملايين من المستخدمين، حيث استقطب تطبيق الدردشة الصوتية الاجتماعية القائم على الدعوى أكثر من مليون مستخدم لنظام أندرويد، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف غرفة يتم انشاؤها يوميا.

كلوب هاوس شعار كلوب هاوس الدردشة الصوتية شعار Clubhouse داندارا باغو

موضوعات متعلقة

بعد أيام من إطلاقه.. كلوب هاوس يكتسب شعبية هائلة على أندرويد

تطبيق كلوب هاوس متاح الآن عالميا لهواتف أندرويد

تسريب بيانات أكثر من مليون مستخدم لـ كلوب هاوس

بقيمة 4 مليارات دولار.. تويتر تسعى للاستحواذ على كلوب هاوس

ترشيحاتنا

السعودية.. السلطات تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعبيه

لبنان.. حكومة تصريف الأعمال تنفي مسؤوليتها عن الانهيار الاقتصادي

حقيقة انتقال نجم دفاع غزل المحلة إلى بيراميدز

بلومبرج: أمريكا قد تعود لمفاوضات فيينا مع إيران بشروط

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تستعرض مهارتها في الرقص الإفريقي..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ